Иностранные трейдеры откажутся от оценки рубля по котировкам Мосбиржи Bloomberg: иностранные трейдеры будут оценивать курс рубля по котировкам вне России

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Торговая ассоциация развивающихся рынков (EMTA) рекомендовала своим членам с 6 июня использовать ценовые данные WM/Refinitiv по валютному курсу рубля в качестве основного расчётного курса для ряда деривативов. Как пишет Bloomberg, Московская биржа больше не является ориентиром для ценообразования российской валюты из-за жёсткого валютного контроля.

Эта рыночная практика является только рекомендацией, предназначенной для продвижения и повышения эффективности рынка и не имеет обязательной силы, — говорится в заявлении EMTA от 20 апреля.

Потенциал расхождения внутриконтинентальных и оффшорных курсов был продемонстрирован с началом событий на Украине, когда московский курс заметно отличался от курсов за границей по мере падения валюты. Хотя с тех пор они стали ближе друг к другу, разрыв ещё существует: согласно данным Refinitiv, 6 мая рубль торговался на уровне 69,4 за доллар на местной бирже и 67,9 за доллар в офшорах. По мнению некоторых трейдеров, внутренний кус рубля может быть завышен из-за контроля за движением капиталов.

Эксперты в России также считают, что в ближайшее время рубль может сохранить текущие позиции, однако низкие уровни доллара и евро к рублю являются краткосрочными побочными явлениями ограничения движения капитала и поддержки валютного курса. К тому же продолжительное укрепление курса рубля чревато негативными последствиями с точки зрения бюджета, который свёрстан на 2022 год исходя из курса 72,1 рубля за доллар. В дальнейшем экономика страны больше не сможет работать «на запасах» и будет искать возможности импорта, что обеспечит курс рубля в интервале 80–85 за доллар.