Хорошая мина при плохой игре: в ЦБ «заговаривают» инфляцию

Инфляция в России приближается к пиковым значениям и скоро начнёт снижаться, уверена глава Банка России Эльвира Набиуллина. На чём основана эта уверенность? Учитывая, что в четвёртом квартале, особенно в декабре, инфляция, напротив, обычно растёт. Эксперты находят противоречия в последних заявлениях председателя Центробанка. NEWS.ru выяснял, откуда Набиуллина черпает представления для своих прогнозов и почему её ожидания могут не оправдаться.

Как питают надежды

Рост цен в годовом выражении в России может достичь пиковых значений в сентябре, а в четвёртом квартале начнёт снижаться. Об этом в интервью РБК заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По нашей оценке, мы находимся на пиковых значениях годовой инфляции, а в четвёртом квартале ожидаем снижения инфляции. В сентябре возможно ещё некоторое повышение годовых показателей, — подчеркнула Набиуллина.

По её словам, ожидаемый рост цен в текущем месяце связан с эффектом базы: в сентябре 2020 года инфляция по отношению к августовским показателям снизилась на 0,1%.

Набиуллина не исключила, что в сентябре «инфляция будет где-то в районе 7%», предложив «надеяться, что это действительно пиковые значения». Рост цен будет замедляться, так как эффект разовых факторов будет влиять на него всё меньше, а эффект от ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) — всё больше, считает глава ЦБ.

Lidia María Veles/NEWS.ru

Банк России не может повлиять на факторы, которые вызвали рост мировых цен, но может оказать влияние на то, «в какой степени возросшие издержки переносятся в цены», объяснила Набиуллина. В условиях высоких инфляционных ожиданий и отсутствия ограничений по спросу издержки бизнеса «имеют возможность практически на 100% переноситься в цены», предупредила она. А возвращения инфляции к 4% в Центробанке ждут только через год.

Напомним, инфляция начала ускоряться с осени прошлого года, когда она превысила таргет ЦБ в 4%. В июне рост цен увеличился с 6% до 6,5%, а к августу достиг 6,7% год к году, тем самым вплотную подобравшись к максимумам пятилетней давности. Пытаясь повлиять на ситуацию, в 2021 году Банк России пять раз повышал ключевую ставку, в сентябре доведя её до 6,75%. Тогда же ЦБ дал понять, что цикл ужесточения ДКП на этом не закончен.

Запутались в «показаниях»

Почему надежда на снижение темпов инфляции к концу года выглядят несколько сомнительной? Всё легко подтверждается статистикой Росстата. Так, в сентябре 2017 наблюдалась дефляция в 0,1%, в октябре перешедшая в инфляцию (0,1%), которая в свою очередь к декабрю ускорилась до 0,4%. В 2018 году инфляция выросла с 0,2% в сентябре до 0,8% в декабре, в 2019 году — сентябрьская дефляция на уровне 0,2% обратилась ростом цен в декабре в 0,4%. Наконец, в 2020 году, о чём упоминала Набиуллина, дефляция была на уровне 0,1%, а к концу года Росстат отчитался о декабрьской инфляции в 0,8%.

Центробанк по-прежнему использует один и тот же монетарный инструмент изменения процентных ставок для борьбы с инфляцией, вызванной преимущественно немонетарными причинами, комментирует доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Отсюда возникает некий диссонанс: с одной стороны, Набиуллина ждёт снижения инфляции, с другой — заявляет о возможном неоднократном повышении ключевой ставки.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мегарегулятор надеется, что результатом ужесточения денежно-кредитной политики и повышения ключевой ставки будет превышение темпов сокращения платёжеспособного спроса над темпами роста цен. И за счёт этого произойдёт постепенное снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса и самих показателей инфляции. Для этого же глава Банка России осуществляет словесные интервенции в виде прогнозов замедления годовой инфляции в четвёртом квартале 2021 года. Диана Степанова доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова

Степанова связывает надежды Набиуллиной на снижение инфляции с начавшимся на рынке замедлением перетока средств населения из депозитов на фондовый рынок и рынок недвижимости. Среди факторов, на которые рассчитывает ЦБ, эксперт выделяет укрепление национальной валюты, сохранение высоких цен на нефть, ограничение роста потребительского кредитования.

Вместе с тем Степанова признаёт: к концу года мы увидим, скорее всего, преобладание проинфляционных рисков: ослабление рубля на фоне ужесточения монетарной политики США, рост производственных издержек, увеличение мировых промышленных и продовольственных цен, сохранение инфляционных ожиданий потребителей и предприятий. Эти ожидания всегда сложно изменить даже при нарастании благоприятных факторов снижения инфляции, замечает эксперт.

Слова Набиуллиной часто расходятся с делами, напоминает эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. На пресс-конференции неделей ранее ЦБ ясно дал понять, что стоит ждать дальнейшего роста ключевой ставки, тем самым косвенно говоря о том, что инфляция будет расти и дальше, объясняет он.

Август — это месяц, когда инфляция в стране обычно снижается. В этот раз она поднималась несколько недель кряду. Это прямо говорит о том, что и осенью будет такая же картина. Не могут не пройти незамеченными выплаты школьникам, пенсионерам и силовикам, то есть рост цен при любом раскладе будет продолжаться. К тому же в ноябре — декабре всегда наблюдается ускорение инфляции. Это связано с подготовкой к новогодним праздникам и повышенным спросом на продукты, технику и другие товары народного потребления. Николай Переславский эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

По словам эксперта, проблема регулятора в том, что он смотрит «чисто на статистику», забывая, что время, в которое ему приходится работать, несколько отличается от относительно спокойной середины и конца десятых годов. Что сделали те же «вертолётные» деньги с инфляцией в Европе и США? Показатель в Соединённых Штатах побил 20-летние рекорды, промышленная инфляция в Германии — 50-летние. И рост цен на газ здесь далеко не самый важный фактор. «С чего вдруг дополнительные деньги от государства фактически половине населения России не разгонят инфляцию?» — удивляется Переславский.

Рассчитывать на то, что к концу года данный показатель будет меньше 7%, по меньшей мере наивно, считают эксперты. Разве только ЦБ и Росстат не «подкрутят» статистику, как они это умеют.