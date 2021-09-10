Банк России спрогнозировал новые повышения ключевой ставки

В Центробанке полагают, что для возвращения инфляции к уровню 4% может понадобиться не одно повышение ставки и в итоге она может оказаться и выше 7%. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передаёт ТАСС. Ранее Центральный банк РФ пятый раз подряд повысил ключевую ставку — до 6,75%.
Набиуллина
Глава ЦБ также подчеркнула важность создания условий для того, чтобы корпоративные прибыли работали на повышение экономического роста. Затронув тему декарбонизации российской экономики, она отметила, что это потребует огромных инвестиций, процесс будет влиять на денежно-кредитную политику и все экономические процессы.
Ранее сообщалось, что во II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемийного уровня и, по оценкам ЦБ России, возвращается на траекторию сбалансированного роста. Тем не менее годовой уровень инфляции всё ещё остаётся достаточно высоким — он составляет 6,74% по данным на 6 сентября, однако ЦБ