Банк России спрогнозировал новые повышения ключевой ставки

В Центробанке полагают, что для возвращения инфляции к уровню 4% может понадобиться не одно повышение ставки и в итоге она может оказаться и выше 7%. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передаёт ТАСС. Ранее Центральный банк РФ пятый раз подряд повысил ключевую ставку — до 6,75%.

Набиуллина уточнила , что Банк России допускает возможность ряда повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров регулятора. Это будет зависеть от развития экономической ситуации, динамики инфляции и баланса рисков для будущей инфляции. По её словам, инфляция пока складывается выше прогнозов, но в августе и сентябре эти данные были «зашумлены» в связи с сезонностью.

Глава ЦБ также подчеркнула важность создания условий для того, чтобы корпоративные прибыли работали на повышение экономического роста. Затронув тему декарбонизации российской экономики, она отметила, что это потребует огромных инвестиций, процесс будет влиять на денежно-кредитную политику и все экономические процессы.