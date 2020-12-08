Эксперты: пандемия резко сократила доходность пенсионных накоплений в РФ

Доходность пенсионных накоплений, находящихся под управлением негосударственных пенсионных фондов (НПФ) из-за пандемии коронавируса снизилась с прогнозируемых 7,5-10% до 5,5-6,5%, свидетельствуют оценки Национального рейтингового агентства (НРА).
По данным НРА, которые
НРА напоминает, что в 2019 году НПФ заработали для своих клиентов прибавку к накоплениям в 10,7%. До пандемии ожидалось, что 2020 год покажет себя не хуже, однако в ситуацию вмешалась пандемия коронавируса.
Доцент Школы финансов НИУ ВШЭ Владислава Полетаева заявила изданию, что ситуация с коронавирусом в мире остаётся тяжелой, что неизбежно сказывается на экономике. Россиянам не стоит ждать серьезной прибавки к накоплениям, уверена она.
Причинами тому являются, прежде всего, пандемия, периодические нефтяные шоки, нестабильность мировых финансовых рынков и геополитической обстановки, — сказала доцент.
Эксперты уверены, что на фоне мягкой денежной политики ЦБ России НПФ остаются консервативными и предпочитают вкладывать накопления граждан в «спокойные» и безрисковые ОФЗ с доходностью в 4,5-5%, но не более того.
Как сообщал NEWS.ru, ещё в октябре бывший тогда главой госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что российский рынок высокорискованных активов (венчурный рынок) немыслим без привлечения в него денег из негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Выступление Чубайса вызвало широкий резонанс в обществе, а NEWS.ru разобрался, почему «пенсионную кубышку» трогать ни в коем случае нельзя и по какой причине некоторым очень хочется «освоить» эти деньги.