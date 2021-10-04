Цены на автомобили побили пятилетний рекорд в России

Цена легкового автомобиля за год выросла на 464 тысячи рублей, что сопоставимо с ростом цен за предыдущие пять лет. Спрос на автомобили начал резко превышать предложение из-за усугубляющегося дефицита полупроводников, сообщает «Коммерсант».

С июня 2020 года по август 2021-го машины подорожали почти на полмиллиона рублей, приводит данные директор агентства «Автостат» Сергей Удалов. Это сопоставимо с ростом цен по отношению к 2015 году. За предыдущие пять лет удорожание составило 467 тысяч рублей за машину.

Средняя цена нового легкового автомобиля по итогам августа преодолела отметку в 2 млн рублей. По мнению Удалова, кризис 2015–2016 годов на авторынке был следствием девальвации. Нынешний кризис носит глобальный характер.

На этом рост цен на автомобили не остановится. Средняя цена машины за весь 2021 год может вырасти на 25%.

Ранее сообщалось, что зимние шины подорожали ещё до начала сезона. Обычно пик спроса приходится на середину октября. При этом в сегменте дешёвой резины может наблюдаться дефицит.