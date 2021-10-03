В России на 25% выросли цены на зимнюю резину

Зимние шины подорожали ещё до начала сезона. Обычно пик спроса приходится на середину октября. При этом в сегменте дешёвой резины может наблюдаться дефицит. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой исследование портала об автомобилях «Дром».

В этом году мы наблюдаем значительный рост цен на автомобильные шины уже перед сезоном — до 25% и более в целом по стране. Основные причины удорожания шин — рост цен на сырьё, издержки производства, инфляция и система маркировки. Притом падение объёмов выпуска ещё не компенсировано и нас может ожидать банальный дефицит автомобильных шин, в первую очередь в более доступных нишах, — сообщила пресс-секретарь портала Мария Погребец.

С 27 сентября по 3 октября 2021 года спрос на зимнюю резину в России вырос на 105%. Продавцы просили за комплект б/у 14,4 тысячи рублей, за новую резину — 44 тысячи рублей.

В большинстве случаев (75%) российские автомобилисты выбирают зимние шины с шипами, остальные (25%) отдают предпочтение нешипованной резине: «липучке» и всесезонной.

Ранее россиян предупредили о подорожании товаров к Новому году. Вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Кузнецов рассказал, что это может произойти из-за перебоев с поставками продукции из Китая. При этом, по мнению эксперта, цены поднимутся незначительно, пишет «Коммерсант».