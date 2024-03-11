Светлана Моргунова. Какой была одна из лучших дикторов телевидения

Фото: Olga Loskutova/Global Look Press

Светлана Моргунова

Она вовсе не была красива в классическом понимании этого слова. Или скорее так — она не была женщиной эталонной внешности. Но это не мешало ей быть прекрасной и одной из лучших среди дикторов Центрального телевидения всех времён. Сильный поставленный голос, точные интонации, безупречный русский язык, осанка, манеры...

У каждого диктора своё амплуа

К середине 70-х годов, когда мне посчастливилось начать работу на ЦТ, в дикторском отделе числилось более 50 фамилий. Среди них были такие корифеи, как Игорь Кириллов, Валентина Леонтьева, Виктор Балашов, Нонна Бодрова, Владимир Ухин, Аза Лихитченко, Евгений Суслов, Юрий Ковеленов, Анна Шатилова, Ангелина Вовк.

Поколение помоложе — Татьяна Судец, Наталья Фуфачёва, Юрий Николаев.

Несмотря на то, что от диктора требовалась универсальность, специализация всё же присутствовала. Допустим, Владимир Ухин прекрасно справлялся с ролью ведущего детской программы «Спокойной ночи, малыши», но был несколько легковесен для программы «Время». По той же причине вести главную политическую программу дня не поручали, например, Юрию Николаеву, а «Утреннюю почту» вряд ли мог успешно вести Виктор Балашов, несмотря на фантастически красивый тембр голоса.

Сценический образ и личный темперамент

Светлана Моргунова легко и уверенно читала новости, (кстати, как и все в то время без суфлёра, с листа), вела с коллегами «Голубые огоньки» и другие развлекательные передачи, делала межпрограммные объявления.

Однако любимой её работой были торжественные мероприятия и концерты. Здесь ей просто не было равных. Без преувеличения Светлана Моргунова была эталонной ведущей церемоний. До сих пор стоит перед глазами её величественный проход из-за кулис к микрофону, и звучит в памяти сильный красивый голос, от которого веяло какой-то необъяснимой уверенностью и надёжностью. Кажется, перепутай она слова, никто бы этого не заметил, настолько идеально Светлана Моргунова интонировала.

Фото: Виталий Арманд/РИА Новости Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, телеведущая и радиоведущая Светлана Моргунова с коллегами. Идет запись радиопередачи «До-ре-ми-фа-соль»

Из зала она казалась очень сдержанной и строгой. Насколько же обманчивым было это впечатление! Это был всего-навсего образ, который, казалось, был дорог ей как необходимый противовес её неукротимому темпераменту.

В жизни она была очень коммуникабельной, с отличным чувством юмора. В ней не было ни грамма искусственности и фальши, она была очень настоящей. Могла без ложного кокетства поддержать компанию в застолье, могла и подпустить крепкое словцо. При этом всё было настолько органично, что не вызывало отторжения, а лишь усиливало симпатию к открытой и обаятельной женщине. Но, главное, что ценили близкие люди в Светлане, — это внутреннюю чистоту и порядочность.

Она не умела предавать, подставлять и подсиживать.

«Есть более достойные»? Неужели?

В начале 2000-х я, как продюсер, начал работу над проектом «Телевидение в лицах». Важно было представить ведущих и дикторов с максимально широким спектром амплуа. Брали интервью, к примеру, у главного кинопутешественника Юрия Сенкевича, у знаменитого спортивного комментатора Сергея Кононыхина, у первой ведущей КВН Светланы Жильцовой.

Дикторов, признаюсь, выбирал и по личной симпатии. Так в проекте оказались Виктор Балашов, Юрий Ковеленов, Юрий Николаев. Со Светланой Моргуновой я был знаком давно и не сомневался, что она даст интервью. Здесь чудесным образом совпало и наличие особого амплуа ведущей концертов и личное отношение к ней. Каково же было удивление, когда Светлана вдруг отказала, сославшись на то, что «есть более достойные».

Фото: Александр Макаров/РИА Новости Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Светлана Михайловна Моргунова. 10 декабря 1966 года Фото: Александр Макаров/РИА Новости Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Светлана Михайловна Моргунова. 10 декабря 1966 года Фото: Василий Егоров, Алексей Стужин/ТАСС Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Михайловна Моргунова.16 мая 1970 года Фото: Василий Егоров, Алексей Стужин/ТАСС Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Михайловна Моргунова.16 мая 1970 года Фото: Герасимов Сергей/Фотохроника ТАСС Светлана Моргунова (на переднем плане) на праздничной программе «Голубой огонек», посвященной Международному женскому дню 8 Марта Фото: Герасимов Сергей/Фотохроника ТАСС Светлана Моргунова (на переднем плане) на праздничной программе «Голубой огонек», посвященной Международному женскому дню 8 Марта Фото: Александр Макаров/РИА Новости Диктор Центрального телевидения Светлана Моргунова и конферансье Олег Марусев ведут концерт. 1 июля 1988 года Фото: Александр Макаров/РИА Новости Диктор Центрального телевидения Светлана Моргунова и конферансье Олег Марусев ведут концерт. 1 июля 1988 года Фото: Пахомова Людмила/ТАСС Супруга модельера Марина Юдашкина (слева), Светлана Моргунова и Валентин Юдашкин на открытии нового Торгового дома Валентина Юдашкина на Кутузовском проспекте. 17 октября 1997 года Фото: Пахомова Людмила/ТАСС Супруга модельера Марина Юдашкина (слева), Светлана Моргунова и Валентин Юдашкин на открытии нового Торгового дома Валентина Юдашкина на Кутузовском проспекте. 17 октября 1997 года Фото: ИТАР-ТАСС/Антон Тушин Телеведущая Светлана Моргунова на юбилейном концерте певца И.Кобзона в Кремлевском дворце. 12 сентября 2007 года Фото: ИТАР-ТАСС/Антон Тушин Телеведущая Светлана Моргунова на юбилейном концерте певца И.Кобзона в Кремлевском дворце. 12 сентября 2007 года Фото: ИТАР-ТАСС/Алексей Филиппов Светлана Моргунова на съемках телепередачи «Две звезды» на Первом канале. 31 марта 2009 года Фото: ИТАР-ТАСС/Алексей Филиппов Светлана Моргунова на съемках телепередачи «Две звезды» на Первом канале. 31 марта 2009 года Фото: Антон Денисов Заслуженная артистка РФ Светлана Моргунова и народный артист СССР Иосиф Кобзон. 12 сентября 2009 года Фото: Антон Денисов Заслуженная артистка РФ Светлана Моргунова и народный артист СССР Иосиф Кобзон. 12 сентября 2009 года Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Заслуженная артистка РФ Светлана Моргунова в кинотеатре «Пушкинский» перед началом премьерного показа фильма режиссера Светланы Дружининой «Виват, Анна!» 12 ноября 2009 года Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Заслуженная артистка РФ Светлана Моргунова в кинотеатре «Пушкинский» перед началом премьерного показа фильма режиссера Светланы Дружининой «Виват, Анна!» 12 ноября 2009 года Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Празднование 50-летия модельера Валентина Юдашкина в Гостином Дворе. Светлана Моргунова, Вячеслав Зайцев и Клара Новикова. 14 октября 2013 года Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Празднование 50-летия модельера Валентина Юдашкина в Гостином Дворе. Светлана Моргунова, Вячеслав Зайцев и Клара Новикова. 14 октября 2013 года Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Светлана Моргунова на праздновании Международного женского дня в Культурном центре Эммануила Виторгана Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Светлана Моргунова на праздновании Международного женского дня в Культурном центре Эммануила Виторгана

Ещё несколько раз, встречаясь в Останкино, мы обсуждали её участие. Точнее, я настаивал, а она уклонялась. В конце концов я вынужден был отступить. Абсолютно убеждён, что её отказ не был кокетством. Выглядела она в ту пору ещё очень хорошо, отлично знала себе цену и никогда не завышала самооценку. Судить об этом можно и по тому, что она просила называть себя по имени и на «ты». Это возможно касалось не всех и не в последние годы. Но то, что для многих было особой честью, для Светланы Моргуновой было абсолютно естественно.

Убеждён, что нам всем было чему поучиться у этой скромной и талантливой женщины в отношении к профессии. Но, главное, в отношении к людям и жизни в целом.

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