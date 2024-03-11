«Ее знала вся страна»: Шатилова о смерти легендарного диктора Моргуновой Диктор Шатилова: Моргунова обладала яркой внешностью и великолепным голосом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Шатилова

Диктор и телеведущая Светлана Моргунова была профессионалом и мастером своего дела, а ее голос знала вся страна, рассказала NEWS.ru диктор телевидения и радио народная артистка РСФСР Анна Шатилова. Она отметила, что ушедшая накануне Моргунова была очень востребована на телевидении.

Мы со Светланой знакомы с 1959 года. Мы вместе учились и работали. Светлана, конечно, была профессионалом и мастером своего дела. У нее была очень яркая внешность, она всегда прекрасно одевалась, делала прически. У нее был поставленный, великолепный голос, который знала вся страна. Она в совершенстве знала русский язык, была очень грамотна и востребована на телевидении. Она вела концерты всех уровней — правительственные, эстрадные. Она объездила всю страну с Иосифом Кобзоном, дружила с Муслимом Магомаевым и Робертом Рождественским, — рассказала Шатилова.

По ее словам, Светлана Моргунова была очень веселым человеком. Она была не только хорошим диктором, но и заботливой матерью.

Она всегда была веселой, юморной. У нее тонус жизненный был очень высоким. Она выросла в хорошей семье. Я поражалась ее взаимоотношениями с сыном, они безумно любили друг друга. И смерть Максима, конечно, Свету подкосила. Когда она внезапно потеряла его, то и сама потерялась. Замкнулась в себе, не общалась ни с кем, попросту потеряла желание жить. Света пускала к себе лишь подругу из Америки Аду. Та мне рассказывала, что Света отказывалась есть и пить, ее приходилось кормить с ложки. Тот жизненный тонус, которым она обладала, совершенно сошел на ноль, — добавила Шатилова.

Ранее диктор, актер и радиоведущий Владимир Березин рассказал, что Светлана Моргунова была примером для всех в отношениях с родителями, а также в совершенстве владела своей профессией. Он отметил, что телеведущая обладала уникальным стилем и неповторимым голосом. Березин добавил, что для него смерть коллеги стала большим горем и утратой.