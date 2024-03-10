Умерла диктор Светлана Моргунова: что она сделала для ТВ, последние дни

Фото: Антон Тушин/ИТАР-ТАСС

Светлана Моргунова

10 марта скончалась народная артистка России диктор Центрального телевидения СССР и телеведущая Светлана Моргунова. Что об этом известно, какими были ее последние дни, как она повлияла на ТВ и чем болела?

Что известно о смерти и последних днях Моргуновой

Диктору было 84 года. По данным MK.RU, Моргунова скончалась в воскресенье днем в своей квартире на улице Малая Дмитровка. Отмечается, что «Светлана Михайловна внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание».

«Это произошло около 14 часов. К ней сразу же вызвали врачей, однако спасти звезду телеэкрана было уже нельзя», — говорится в публикации.

MK.RU отмечает, что последние годы Светлана Михайловна болела.

В марте 2023 года телеведущая пообщалась с «МК». Автор публикации отмечал, что «узнать в ней ту Светлану Моргунову, которой восхищались миллионы зрителей, действительно, сложно. Она тихо говорит, каждое слово дается ей с трудом». Отмечалось, что для Моргуновой смерть сына стала большим потрясением.

«Она долго не могла оправиться от трагедии: осунулась, постарела и совсем перестала появляться на людях», — говорилось в материале.

Беседа газеты с диктором получилась короткой: на вопросы Моргунова отвечала односложно:

«Светлана Михайловна, у вас через месяц день рождения. С каким настроением подходите к празднику?

— Ни с каким.

— Праздновать будете?

— Нет, не буду. Потому что не хочу.

— Чем вы сейчас занимаетесь?

— Телевизор смотрю», — приводит «МК» беседу с Моргуновой.

Тогда же ведущий Владимир Березин признал, что Моргунову «оставляет жизненная энергия».

Фото: Александр Макаров/РИА Новости Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Светлана Михайловна Моргунова. 10 декабря 1966 года Фото: Александр Макаров/РИА Новости Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Светлана Михайловна Моргунова. 10 декабря 1966 года Фото: Василий Егоров, Алексей Стужин/ТАСС Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Михайловна Моргунова.16 мая 1970 года Фото: Василий Егоров, Алексей Стужин/ТАСС Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Михайловна Моргунова.16 мая 1970 года Фото: Герасимов Сергей/Фотохроника ТАСС Светлана Моргунова (на переднем плане) на праздничной программе «Голубой огонек», посвященной Международному женскому дню 8 Марта Фото: Герасимов Сергей/Фотохроника ТАСС Светлана Моргунова (на переднем плане) на праздничной программе «Голубой огонек», посвященной Международному женскому дню 8 Марта Фото: Александр Макаров/РИА Новости Диктор Центрального телевидения Светлана Моргунова и конферансье Олег Марусев ведут концерт. 1 июля 1988 года Фото: Александр Макаров/РИА Новости Диктор Центрального телевидения Светлана Моргунова и конферансье Олег Марусев ведут концерт. 1 июля 1988 года Фото: Пахомова Людмила/ТАСС Супруга модельера Марина Юдашкина (слева), Светлана Моргунова и Валентин Юдашкин на открытии нового Торгового дома Валентина Юдашкина на Кутузовском проспекте. 17 октября 1997 года Фото: Пахомова Людмила/ТАСС Супруга модельера Марина Юдашкина (слева), Светлана Моргунова и Валентин Юдашкин на открытии нового Торгового дома Валентина Юдашкина на Кутузовском проспекте. 17 октября 1997 года Фото: ИТАР-ТАСС/Антон Тушин Телеведущая Светлана Моргунова на юбилейном концерте певца И.Кобзона в Кремлевском дворце. 12 сентября 2007 года Фото: ИТАР-ТАСС/Антон Тушин Телеведущая Светлана Моргунова на юбилейном концерте певца И.Кобзона в Кремлевском дворце. 12 сентября 2007 года Фото: ИТАР-ТАСС/Алексей Филиппов Светлана Моргунова на съемках телепередачи «Две звезды» на Первом канале. 31 марта 2009 года Фото: ИТАР-ТАСС/Алексей Филиппов Светлана Моргунова на съемках телепередачи «Две звезды» на Первом канале. 31 марта 2009 года Фото: Антон Денисов Заслуженная артистка РФ Светлана Моргунова и народный артист СССР Иосиф Кобзон. 12 сентября 2009 года Фото: Антон Денисов Заслуженная артистка РФ Светлана Моргунова и народный артист СССР Иосиф Кобзон. 12 сентября 2009 года Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Заслуженная артистка РФ Светлана Моргунова в кинотеатре «Пушкинский» перед началом премьерного показа фильма режиссера Светланы Дружининой «Виват, Анна!» 12 ноября 2009 года Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Заслуженная артистка РФ Светлана Моргунова в кинотеатре «Пушкинский» перед началом премьерного показа фильма режиссера Светланы Дружининой «Виват, Анна!» 12 ноября 2009 года Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look Празднование 50-летия модельера Валентина Юдашкина в Гостином Дворе. Светлана Моргунова, Вячеслав Зайцев и Клара Новикова. 14 октября 2013 года Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look Празднование 50-летия модельера Валентина Юдашкина в Гостином Дворе. Светлана Моргунова, Вячеслав Зайцев и Клара Новикова. 14 октября 2013 года Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look Светлана Моргунова на праздновании Международного женского дня в Культурном центре Эммануила Виторгана Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look Светлана Моргунова на праздновании Международного женского дня в Культурном центре Эммануила Виторгана

«Она сейчас находится в непривычном для нас состоянии. Хотя в медицине есть четкое определение этого состояния. Теперь оно очень распространено. Мне самому не 16, поэтому я эти вещи очень хорошо понимаю. У меня с мамой была такая же ситуация. Каждый симптом подтверждает диагноз», — заявил Березин, не уточняя характер болезни Моргуновой.

По его словам, диктор «постепенно уходит от привычного для нее мира. <...> Те „яркие брызги шампанского“, чем была знаменита Моргунова, остались в истории».

Что сделала Моргунова для телевидения

Светлана Моргунова родилась 6 марта 1940 года в Москве. Училась в театральной студии при театре имени Моссовета, ещё будучи студенткой, принимала участие в спектаклях. С 1961 года Моргунова была диктором Центрального телевидения СССР. Работала в разных жанрах: знакомила зрителей с программой телепередач, а также провела многие выпуски музыкально-развлекательной программы «Голубой огонёк» и совместно с актёром Валентином Смирнитским некоторые выпуски музыкальной программы «Утренняя почта».

В 1978 году Моргунова получила звание заслуженной артистки РСФСР, в 2000 году — народной артистки России, в 2011 — орден Дружбы.

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