«Была примером для всех»: Березин о смерти известной телеведущей Моргуновой Диктор Березин: Моргунова обладала уникальным стилем и неповторимым голосом

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Светлана Моргунова

Диктор Светлана Моргунова была примером для всех в отношениях с родителями, а также в совершенстве владела своей профессией, заявил в разговоре с NEWS.ru советский и российский диктор, актер и радиоведущий Владимир Березин. Он отметил, что Моргунова, ушедшая из жизни 10 марта, обладала уникальным стилем и неповторимым голосом.

Пока Светлана Моргунова была жива, можно было говорить и о том, что жива профессия диктора. Потому что, как бы ни трансформировалась эта профессия, Света обладала всеми необходимыми качествами и в совершенстве выполняла свою работу. Она была уникальная, с неповторимым голосом и собственным стилем, — заявил Березин.

По его словам, Моргунова была требовательной — в первую очередь к самой себе. Она стала для Березина наставником и учителем, примером для подражания и останется в его памяти «лучезарной звездой», признался он.

Если вы были другом Светы Моргуновой, то были счастливы. Вот как говорили окружающие. Она была не только профессионалом своего дела, но и хорошим человеком. Света обожала свою мать и была примером для всех, как нужно относиться к своим родителям, — сказал собеседник.

Диктор отметил, что Моргунова также стала удивительной матерью и бабушкой, практически растворялась в своей внучке Даше. Березин добавил, что для него смерть коллеги стала большим горем и утратой.

Ранее племянник Моргуновой, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов сообщил, что ее планируют похоронить на Троекуровском кладбище. Церемония должна состояться 12 марта. Причиной смерти стал тромб.