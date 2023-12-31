Певец Сергей Лазарев много лет остается одним из популярных артистов российского шоу-бизнеса. В каких новых проектах появится исполнитель в новогоднюю ночь, что известно о его жизни?
Чем сейчас занимается Сергей Лазарев
Сергей Лазарев гастролирует по России со своим шоу «Я не боюсь», а также снимается на «России 1» в качестве ведущего программ «Ну-ка, все вместе» и «Дуэты» вместе с певцом Николаем Басковым. На премии журнала HELLO! артисты получили приз как теледуэт года.
Сергей Лазарев также принял участие в съемках «Новогоднего голубого огонька» на «России 1». В эфире он впервые исполнит с девятилетним сыном Никитой песню «Это все она». Певец признался, что сначала поинтересовался у наследника, хочет ли он принять участие в съемках, а уже потом согласился на предложение продюсеров. Так, Никита предстанет в образе принца.
Артист появится в новогоднюю ночь и на телеканале ТНТ в кинопремьере «Иван Васильевич меняет все». Его пригласили на съемки после того, как было принято решение вырезать из новогодних эфиров исполнительницу Анну Асти из-за ее участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. В картине Лазарев исполнит хит певца Юрия Шатунова «Седая ночь» на французском языке.
Вдобавок зрители увидят Сергея Лазарева на НТВ в специальном выпуске шоу «Новогодняя маска». Артист появится в эфире в качестве члена жюри.
Что известно о скандалах с Сергеем Лазаревым
29 ноября Сергей Лазарев отказался сфотографироваться с Анастасией Волочковой за кулисами музыкальной премии «Золотой Граммофон». Тогда танцовщица заявила, что не обижена на артиста, но спустя несколько дней назвала его «нищебродским быдлом и неудачником» и добавила, что он завидует ей.
Телеведущая Ксения Бородина посчитала неуважением отказ Лазарева сделать совместное фото с балериной. Она предположила, что исполнитель пожалел о своем поступке и «обязательно исправит ситуацию».
2 декабря суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 500 тысяч рублей музыкальный телеканал Aiva за трансляцию клипа Сергея Лазарева на песню «Так красиво», в котором Роскомнадзор обнаружил пропаганду движения ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в России).
Суд установил, что кадры в ролике создают установку для аудитории о приемлемости нетрадиционных сексуальных отношений и их равноценности с союзом мужчины и женщины. Сергей Лазарев никак не комментировал ситуацию, но удалил клип на песню со своего канала на YouTube.
Как Сергей Лазарев помогает беженцам Донбасса
Сергей Лазарев 24 февраля опубликовал в социальных сетях эмоциональный пост, в котором заявил, что не поддерживает СВО, и призывал всех остановиться. Позднее артист временно удалил личный аккаунт и пересмотрел свой взгляд на ситуацию.
4 ноября, в День народного единства, он опубликовал клип в поддержку участников спецоперации. Лазарев снялся в видеоролике для песни SHAMAN «Встанем».
«С праздником, Россия! Сегодня и всегда мы помним и чтим наших героев всех времен!» — написал тогда артист.
В июне 2022 года Сергей Лазарев дал бесплатные концерты для беженцев ЛДНР в Сергиево-Посадском районе и Калуге.
«Я купил для детишек стиральные машины, а также сушильные машины. Просто для того, чтобы нужды такого характера решать. Безусловно, мы везем и вкусные подарки, и мягкие игрушки. Также мы везем огромное количество пледов», — рассказал артист перед выступлением.
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