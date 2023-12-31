«Голубой огонек», Анна Асти, скандал с Волочковой: как живет Сергей Лазарев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лазарев

Певец Сергей Лазарев много лет остается одним из популярных артистов российского шоу-бизнеса. В каких новых проектах появится исполнитель в новогоднюю ночь, что известно о его жизни?

Чем сейчас занимается Сергей Лазарев

Сергей Лазарев гастролирует по России со своим шоу «Я не боюсь», а также снимается на «России 1» в качестве ведущего программ «Ну-ка, все вместе» и «Дуэты» вместе с певцом Николаем Басковым. На премии журнала HELLO! артисты получили приз как теледуэт года.

Сергей Лазарев также принял участие в съемках «Новогоднего голубого огонька» на «России 1». В эфире он впервые исполнит с девятилетним сыном Никитой песню «Это все она». Певец признался, что сначала поинтересовался у наследника, хочет ли он принять участие в съемках, а уже потом согласился на предложение продюсеров. Так, Никита предстанет в образе принца.

Артист появится в новогоднюю ночь и на телеканале ТНТ в кинопремьере «Иван Васильевич меняет все». Его пригласили на съемки после того, как было принято решение вырезать из новогодних эфиров исполнительницу Анну Асти из-за ее участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. В картине Лазарев исполнит хит певца Юрия Шатунова «Седая ночь» на французском языке.

Вдобавок зрители увидят Сергея Лазарева на НТВ в специальном выпуске шоу «Новогодняя маска». Артист появится в эфире в качестве члена жюри.

Что известно о скандалах с Сергеем Лазаревым

29 ноября Сергей Лазарев отказался сфотографироваться с Анастасией Волочковой за кулисами музыкальной премии «Золотой Граммофон». Тогда танцовщица заявила, что не обижена на артиста, но спустя несколько дней назвала его «нищебродским быдлом и неудачником» и добавила, что он завидует ей.

Телеведущая Ксения Бородина посчитала неуважением отказ Лазарева сделать совместное фото с балериной. Она предположила, что исполнитель пожалел о своем поступке и «обязательно исправит ситуацию».

2 декабря суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 500 тысяч рублей музыкальный телеканал Aiva за трансляцию клипа Сергея Лазарева на песню «Так красиво», в котором Роскомнадзор обнаружил пропаганду движения ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в России).

Суд установил, что кадры в ролике создают установку для аудитории о приемлемости нетрадиционных сексуальных отношений и их равноценности с союзом мужчины и женщины. Сергей Лазарев никак не комментировал ситуацию, но удалил клип на песню со своего канала на YouTube.

Как Сергей Лазарев помогает беженцам Донбасса

Сергей Лазарев 24 февраля опубликовал в социальных сетях эмоциональный пост, в котором заявил, что не поддерживает СВО, и призывал всех остановиться. Позднее артист временно удалил личный аккаунт и пересмотрел свой взгляд на ситуацию.

4 ноября, в День народного единства, он опубликовал клип в поддержку участников спецоперации. Лазарев снялся в видеоролике для песни SHAMAN «Встанем».

«С праздником, Россия! Сегодня и всегда мы помним и чтим наших героев всех времен!» — написал тогда артист.

В июне 2022 года Сергей Лазарев дал бесплатные концерты для беженцев ЛДНР в Сергиево-Посадском районе и Калуге.

«Я купил для детишек стиральные машины, а также сушильные машины. Просто для того, чтобы нужды такого характера решать. Безусловно, мы везем и вкусные подарки, и мягкие игрушки. Также мы везем огромное количество пледов», — рассказал артист перед выступлением.

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