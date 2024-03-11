Стало известно, где и когда планируют похоронить диктора Светлану Моргунову Свиридов: диктора Светлану Моргунову хотят похоронить на Троекуровском кладбище

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Светлана Моргунова

Племянник диктора Светланы Моргуновой, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов сообщил ТАСС, что ее планируют похоронить на Троекуровском кладбище. Церемония должна состояться 12 марта, но точная информация появится позже, добавил он.

Скорее всего во вторник и скорее всего Троекуровское кладбище, но это тоже не точно. Прощание тоже будет там, вероятно, — уточнил Свиридов.

О смерти диктора Центрального телевидения СССР, народной артистки России Светланы Моргуновой стало известно 10 марта. Всего за четыре дня до ухода из жизни она отпраздновала день рождения. По словам помощницы Моргуновой, теле- и радиоведущая умерла дома, у нее остановилось сердце.

Ее близкая подруга Вера Мусатова рассказала, что Моргунова умерла из-за оторвавшегося тромба. Она добавила, что диктор так и не смогла оправиться после смерти сына в 2020 году.

Светлана Моргунова родилась 6 марта 1940 года в Москве. После окончания театральной студии при театре имени Моссовета, с 1961 года она была диктором Центрального телевидения СССР. Работала в разных жанрах: знакомила зрителей с программой телепередач, а также провела многие выпуски музыкально-развлекательной программы «Голубой огонек» и совместно с актером Валентином Смирнитским некоторые выпуски музыкальной программы «Утренняя почта». В 1978 году Моргунова получила звание заслуженной артистки РСФСР, в 2000 году — народной артистки России, в 2011 — орден Дружбы.