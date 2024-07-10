Странная реакция Пугачевой на удар по Киеву. Почему она перестала быть с РФ

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Алла Пугачева

8 июля после попадания ракеты в детскую больницу «Охматдет» в Киеве певица Алла Пугачева написала в Instagram (деятельность в РФ запрещена): «Бог терпелив, но предел есть у всего». Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в трагедии российские войска. Министерство обороны России отвергло его слова, заявив, что ВС РФ бьют по объектам военной промышленности. Запись Пугачевой спровоцировала негодование в обществе. NEWS.ru опросил экспертов и узнал, почему народная артистка СССР могла так поступить.

«Неужели настолько мозги отсохли»

Музыкальный продюсер и экс-директор Филиппа Киркорова Леонид Дзюник предположил, что возможные физиологические изменения в организме Пугачевой, которые происходят в ее возрасте, могли повлиять на мировоззрение артистки. По его мнению, звезде следует подробно изучить тему, прежде чем публично высказываться против РФ.

«Задумайся о том, что происходит, Алла. Послушай людей, которые аргументированно объясняют, кто в действительности нанес удары по больнице в Киеве. Неужели у тебя настолько мозги отсохли, что ты даже не понимаешь ничего? Уже ведь всем показали даже фотографии ракет, которые летели. Это не российские!» — призвал Дзюник Пугачеву.

Он напомнил, что Алла Борисовна достаточно долго жила в СССР и в РФ, поэтому должна знать психологию соотечественников. По мнению Дзюника, сейчас у артистки или могут быть проблемы с алкоголем, или «действительно климакс переходит в старческий маразм», раз она так высказывается.

Может ли на странице Пугачевой писать Галкин

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что личную страницу Пугачевой в соцсетях давно ведет не она, а, например, ее муж юморист Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом).

«Если вас, Алла Борисовна, вдруг взяли в заложники, то во время съемок следующих видео с вашим участием моргните два раза. И мы вас обязательно спасем», — обратился депутат к Пугачевой через NEWS.ru.

Кроме того, последние фото и видео артистки, по мнению Милонова, вызывают вопросы, в каком именно состоянии Алла Борисовна.

«На последних фото и видео она напоминает человека с деменцией. Я не уверен, что отдает отчет и понимает, о чем вообще идет речь. Не верю, чтобы, находясь в здравом уме, Пугачева не позвонила своим друзьям в Москву и не узнала бы другую точку зрения, какая ракета куда попала», — сомневается собеседник NEWS.ru.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Максим Галкин

Была ли Пугачева на самом деле народной артисткой

Писатель и биограф звезд советской и российской эстрады Федор Раззаков напомнил в разговоре с NEWS.ru, что РФ «живет при капитализме с 1992-го». По его мнению, до этого года была «одна Пугачева», после — уже «другой человек».

«„Вторая“ Пугачева принадлежит к так называемой элите, богатым людям. Олигархи обеспечивали ей основной заработок. Простой народ, который ходил на концерты, — это капля в море по сравнению с ее былыми миллионными доходами на корпоративах. Фокус в том, что остальной народ помнит „первую“ Пугачеву — по ее прежним заслугам советского времени. С 1992 года она, конечно, никакая не народная», — полагает Раззаков.

По его мнению, иногда «с Пугачевой слетала маска, и было видно, насколько она народная».

«Алла агитировала за Бориса Ельцина в 1990-е, когда его команда так называемых младореформаторов кошмарила всю Россию. А на президентских выборах 2012 года, к примеру, она выступала доверенным лицом миллиардера Михаила Прохорова. Однако русский народ Пугачеву — видимо, по инерции — любил», — напомнил писатель.

Раззаков считает, что специальная военная операция на Украине (СВО) сорвала маски не только с Примадонны, но и со многих других медийных фигур. «Она не сошла с ума. Наоборот, рациональный человек. В том смысле, что там, где ей больше платят, туда идет. Она когда-то жила на Крестьянской заставе (при СССР этот район Москвы считался рабочим. — NEWS.ru). Из грязи в князи выбилась. И обратно уходить не собирается», — считает эксперт.

За чей счет должна жить Пугачева

По мнению Раззакова, Пугачева выражает позицию представителей мировых элит, выступающих против РФ. Писателю интересно, на чьи деньги живет Примадонна за рубежом. «Точно не на народные, это копейки для нее были всегда. А на деньги олигархов, которые ее раньше кормили — и продолжают. К остальному же народу России певица уже три десятка лет не имеет никакого отношения», — считает писатель.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев согласен с ним. «Сейчас запрещено размещать у иноагентов рекламу и финансировать их действия из российских источников — не раз говорил, что предателей нужно бить по самому дорогому, что у них есть, по кошельку. Уверен, что большая часть заработка Пугачевой до сих пор шла из России, за рубежом уж точно ее творчество никому не интересно. Потеряв связь со своей страной и обливая ее грязью, она не должна жить за ее счет», — объяснил Журавлев.

Парламентарий назвал антироссийскую позицию Примадонны публичной и напомнил, что следующим шагом должно стать исследование постов артистки на предмет присутствия в них дискредитации российской армии. По его мнению, именно этим сейчас займутся правоохранительные органы, поскольку «это уголовная статья, которая предполагает тюремный срок до пяти лет». «Не думаю, что в случае с Пугачевой есть смысл в длительных разбирательствах», — подытожил он.

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