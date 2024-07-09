Пугачеву обвинили в попытке привлечь к себе внимание постами об украинцах Депутат Шолохов: Пугачева комментирует события в Киеве, чтобы привлечь внимание

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Комментарии о событиях на Украине — это единственная возможность певицы Аллы Пугачевой привлечь к себе внимание, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, бессмысленно обсуждать действия и заявления «престарелой дивы» всерьез.

Мне представляется скучным и бессмысленным продолжать всерьез обсуждать престарелую диву, у которой в таких заявлениях осталась единственная возможность привлечь к себе внимание, — заявил Шолохов.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин отметил, что Пугачеву необходимо привлекать к ответственности за некоторые публикации в социальных сетях. Так, по его мнению, в отношении певицы необходимо составить протокол из-за публикации поста с украинским ребенком после падения ракеты на детскую больницу в Киеве.

До этого депутат Государственной думы Елена Драпеко заявила, что ей не интересна уехавшая из России Пугачева. Парламентарий добавила, что ей наплевать на любые заявления Примадонны.

Продюсер и композитор Вадим Цыганов в свою очередь назвал Пугачеву «израильским рупором». По его мнению, певице следует публиковать в социальных сетях реальные вещи, которые не требуют доказательств, в частности разрушенные после атак больницы и детей из сектора Газа.