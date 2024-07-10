Стало известно, кто поддержал новую антироссийскую провокацию Пугачевой Шура из «Би-2» и Татьяна Лазарева поддержали антироссийскую публикацию Пугачевой

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Алла Пугачева

Шура из «Би-2» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) поддержал новый антироссийский выпад Аллы Пугачевой. Примадонна в соцсетях опубликовала фотографию женщины с ребенком из киевской больницы. Артистка намеренно ограничила пользователям доступ к комментированию, скрыв нежелательные реакции.

Бог терпелив, но всему есть предел, — подписала Пугачева публикацию в соцсетях.

Помимо Шуры лайк под постом поставила Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). К ней присоединился Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Публикация собрала более 130 лайков.

Также Пугачеву поддержали дочь Кристина Орбакайте, интерес к творчеству которой стал угасать и продюсер певицы Лободы Нателла Крапивина. Свою реакцию поставила даже давняя соперница Примадонны по сцене София Ротару.

Ранее СК РФ подал ходатайство о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой. Соответствующие материалы поступили в Замоскворецкий суд Москвы. Причиной такого решения стали выдвинутые ранее обвинения по делу об оправдании терроризма. В отношении Лазаревой возбудили уголовное дело в связи с высказываниями, которые в результате лингвистического анализа были признаны оправдывающими терроризм.