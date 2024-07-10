СК потребовал заочного ареста Лазаревой по делу об оправдании терроризма

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Татьяна Лазарева

Следственный комитет России ходатайствует о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), сообщается на сайте Замоскворецкого суда, куда поступили соответствующие материалы. Причиной послужили выдвинутые ранее обвинения по делу об оправдании терроризма.

В суд поступило ходатайство о заочном аресте Лазаревой, обвиняемой по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (призывы или оправдание терроризма с использованием интернета), — говорится в сообщении.

17 июня стало известно, что в отношении Лазаревой возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ. Соответствующий документ опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских. В нем объявлялось, что был проведен лингвистический анализ высказываний телеведущей, по результатам которого обнаружены сведения, направленные на оправдание терроризма.

19 июня Росфинмониторинг внес Лазареву в перечень террористов и экстремистов. Адвокат Сергей Жорин отметил, что телеведущую вряд ли экстрадируют в Россию. Гипотетически передать ее российскому правосудию вправе любое государство, но Интерпол может просто не внести телеведущую в базу, добавил он. Адвокат также уточнил, что есть и другой вариант. Для этого, по его словам, нужно знать, где конкретно находится разыскиваемый человек. Тогда можно направить запрос на экстрадицию в обход Интерпола.