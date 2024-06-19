Адвокат описал судьбу Татьяны Лазаревой после внесения в список террористов Адвокат Жорин усомнился в возможности экстрадиции ведущей Лазаревой в Россию

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Татьяна Лазарева

Телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), внесенную Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, вряд ли экстрадируют в Россию, считает адвокат Сергей Жорин. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что гипотетически передать ее российскому правосудию вправе любое государство, но Интерпол может просто не внести телеведущую в базу.

Интерпол может не внести человека в базу, если он преследуется по политическим, идеологическим, расовым и другим причинам, розыск по которым запрещен уставом организации. По сути, сеть Интерпола охватывает практически все страны. И если Лазарева все-таки будет внесена в базу розыска, то ее могут задержать в какой-то стране и дальше начнется процедура экстрадиции, — пояснил Жорин.

Адвокат также уточнил, что есть и другой вариант. Для этого, по его словам, нужно знать, где конкретно находится разыскиваемый человек. Тогда можно направить запрос на экстрадицию в обход Интерпола, отметил эксперт.

В связи с внешнеполитическими обстоятельствами, в том числе СВО, ряд стран практически не осуществляет экстрадицию. Это в первую очередь США и Великобритания, а также большинство европейских стран, — заключил Жорин.

Помимо Лазаревой, Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов «Грузинский национальный легион» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Подразделение принимает участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.