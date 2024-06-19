Известную российскую телеведущую внесли в список экстремистов Росфинмониторинг внес Татьяну Лазареву в список террористов и экстремистов

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Татьяна Лазарева

Росфинмониторинг внес телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в перечень террористов и экстремистов, сказано на сайте ведомства. Ранее в отношении нее было возбуждено дело об оправдании терроризма.

Также в список внесен «Грузинский национальный легион» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Подразделение принимает участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

17 июня стало известно, что в отношении Лазаревой возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ. Соответствующий документ опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских. В нем уточняется, что был проведен лингвистический анализ высказываний телеведущей, по результатам которого обнаружены сведения, направленные на оправдание терроризма.

За несколько дней до этого МВД объявило в розыск российскую телеведущую. Уточняется, что статья касается дискредитации Вооруженных сил РФ. В апреле прокуратура Москвы начала проверку по поводу ее высказываний об ударах украинских беспилотников по городам России. Телеведущая заявляла, что радуется, когда украинские беспилотники атакуют российские города.

Сама Лазарева в ответ на это заявила, что ее представление об уголовниках изменилось. Она отметила, что раньше думала, будто полиция объявляет в розыск только тех, кто грабит, насилует или убивает других людей. Однако теперь уголовные дела возбуждают против таких, как она, добавила телеведущая.