Против Лазаревой возбудили уголовное дело об оправдании терроризма

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Татьяна Лазарева

В отношении телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ. Соответствующий документ опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских в Telegram-канале. В нем уточняется, что был проведен лингвистический анализ высказываний Лазарева, по результатам которого обнаружены сведения, направленные на оправдание терроризма.

Материалы проверки <...> направлены в Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве. 17 мая 2024 года в отношении Т. Ю. Лазаревой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма), — говорится в документе.

Альшевских сравнил Лазареву с военной преступницей Антониной Макаровой, которая расстреливала пленных советских солдат в годы Великой Отечественной войны. По мнению парламентария, она и другие «коллаборационисты» сделаны «из того же теста».

Ранее МВД объявило в розыск российскую телеведущую. Уточняется, что статья касается дискредитации Вооруженных сил РФ. В апреле прокуратура Москвы начала проверку по поводу ее высказываний об ударах украинских беспилотников по городам России.

Телеведущая заявляла, что радуется, когда украинские беспилотники атакуют российские города. Она также поделилась тихим восторгом от попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Телеведущая призналась, что хочет свержения российской власти, осознавая, что гипотетический переворот мог бы стать кровавым.