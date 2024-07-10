В Госдуме предсказали судьбу Пугачевой после признания ее иноагентом Депутат ГД Журавлев: Пугачеву может ждать уголовное преследование

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева не должна получать денег из России, так как она поливает страну грязью, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, за рубежом исполнительница никому не интересна, а предателей нужно «бить по кошельку». Признать артистку иностранным агентом должны, так как «ее антироссийская позиция публична», считает парламентарий.

Сейчас запрещено размещать у иноагентов рекламу и финансировать их действия из российских источников — не раз говорил, что предателей нужно бить по самому дорогому, что у них есть, по кошельку. Уверен, что большая часть заработка Пугачевой до сих пор шла из России, за рубежом уж точно ее творчество никому не интересно. Потеряв связь со своей страной и обливая ее грязью, она не должна и жить за ее счет, — заявил Журавлев.

Парламентарий добавил, что следующим шагом должно стать исследование постов Пугачевой на предмет присутствия в них дискредитации российской армии. Именно этим, заявил он, займутся сейчас правоохранительные органы, поскольку «это уголовная статья, которая предполагает тюремный срок до пяти лет».

В законе не предусмотрен определенный срок, отведенный именно на процедуру признания иноагентом. Это ведь все равно, что следствие будет идти до тех пор, пока вина подозреваемого не будет доказана, либо, наоборот, опровергнута. Не думаю, что в случае с Пугачевой есть смысл в длительных разбирательствах, потому что ее антироссийская позиция публична, — указал депутат.

До этого Журавлев направил запрос главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой признать Пугачеву иноагентом. В запросе отмечается, что певица регулярно размещает необъективные материалы о происходящем в России, а также данные, дискредитирующие работу правоохранительной системы и органов власти, и активно комментирует действия ВС РФ в зоне СВО.

Пугачева после попадания ракеты в детскую больницу «Охматдет» в Киеве написала в Instagram (деятельность в РФ запрещена): «Бог терпелив, но предел есть у всего». Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в трагедии российские войска. Минобороны РФ отвергло эти обвинения, заявив, что ВС РФ бьют по военным объектам. В посте певица ни слова не написала про Россию или причину взрыва, но моментально столкнулась с критикой.