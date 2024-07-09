В Госдуме попросили признать Аллу Пугачеву иноагентом Депутат ГД Журавлев попросил Минюст признать Аллу Пугачеву иноагентом

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Алла Пугачева

Депутат Госдумы Алексей Журавлев направил запрос главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом, документ имеется в распоряжении NEWS.ru. В запросе отмечается, что Пугачева регулярно размещает необъективные материалы о происходящем в России, а также данные, дискредитирующие работу правоохранительной системы и органов власти, и активно комментирует действия ВС РФ в зоне СВО.

Прошу Вас рассмотреть вопрос о признании Пугачевой Аллы Борисовны лицом, находящимся под иностранным влиянием, — сказано в документе.

Ранее Журавлев заявил, что Пугачеву следует признать иностранным агентом после ее слов об обстреле детской больницы в Киеве. По его словам, артистка высказалась оскорбительно в отношении Вооруженных сил России и ее следует лишить всего имущества в России за дискредитацию ВС РФ и работу на западную пропаганду.

До этого Пугачева в своих соцсетях написала, что Бог терпелив, но предел есть у всего. Таким образом она отреагировала на падение ракеты на детскую больницу «Охматдет» в Киеве. В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова написала, что Бог разберется в этой ситуации без Пугачевой .