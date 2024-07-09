Захарова осадила Пугачеву из-за ее слов об атаке на Киев Захарова пословицей про Бога ответила Пугачевой на слова об ударе по Киеву

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова жестко ответила певице Алле Пугачевой после ее заявления об ударе по киевской больнице, в котором та упомянула Бога. В своем Telegram-канале Захарова написала, что Бог без Пугачевой разберется.

Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется — не Тимошка, видит немножко, — отметила дипломат.

До этого Пугачева в Instagram (деятельность в РФ запрещена) написала, что Бог терпелив, но предел есть у всего. Таким высказыванием она прокомментировала падения ракеты на детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в трагедии российские войска. Минобороны РФ отвергло слова украинской стороны и сообщило, что армия бьет по объектам военной промышленности.

Муж артистки Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) также отреагировал на случившееся. Он назвал происходящее бесконечным адом и выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг обвинения в том, что Россия нанесла удар по больнице в Киеве. Он заявил, что Россия не атакует гражданские объекты, а бьет по критической инфраструктуре и военным целям, связанным с потенциалом ВСУ. На «Охматдет», по его словам, упала «антиракета».