В Госдуме нашли причину признать Пугачеву иноагентом Депутат Журавлев: надо признать Пугачеву иноагентом после слов о больнице в Киеве

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Алла Пугачева

Певицу Аллу Пугачеву следует признать иностранным агентом после ее слов об обстреле детской больницы в Киеве, заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, которые приводит РИА Новости, артистка высказалась оскорбительно в отношении Вооруженных сил России.

В связи с этим, конечно, Пугачеву давно уже пора признать иноагентом и лишить всего имущества в Российской Федерации, как это положено за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации и работу на западную пропаганду, — заключил депутат.

Ранее Алла Пугачева в своих соцсетях написала, что Бог терпелив, но предел есть у всего. Таким образом она отреагировала на падение ракеты на детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в трагедии российские войска. Минобороны РФ опровергло слова украинской стороны и сообщило, что армия бьет по объектам военной промышленности.

После этого лидер общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал признать Аллу Пугачеву иноагентом и передать ее российское имущество на нужды СВО. Он предположил, что исполнительница и ее муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) занимаются «интригами и инсинуациями».