Ангелина Мороз

Вспомнившей о Боге Пугачевой напомнили о погибших детях в Газе и Крыму Военкор Коц уличил Пугачеву в лицемерии после публикации с украинским ребенком

9 июля 2024 в 17:08

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

День траура по жертвам ракетной атаки ВСУ в Севастополе