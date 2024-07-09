Певица Алла Пугачева призвала Бога наказать «злостного агрессора» в лице РФ, проигнорировав все доказательства того, что на детскую больницу в Киеве упала украинская, а не российская ракета, написал военкор Александр Коц в Telegram-канале. Он напомнил Примадонне о детях, которые умерли в секторе Газа и Севастополе, добавив, что певица не почтила память ни одного погибшего там ребенка.
Стоит отметить, что Алла Борисовна, прописавшаяся вместе с мужем Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле, не опубликовала ни одного поста в память о детях сектора Газа, погибших от бомбардировок ЦАХАЛ. Умолчала и о детях, погибших в результате ракетного удара ВСУ по севастопольскому пляжу. Это же другое, — написал Коц.
Ранее Пугачева заявила, что Бог терпелив, но предел есть у всего. Так певица отреагировала на трагедию в Киеве, в которой президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию. При этом Министерство обороны РФ опровергло заявления украинской стороны и сообщило, что армия РФ наносит удары только по объектам военной промышленности.
Зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов отметил, что комментарии о событиях на Украине — это единственная возможность певицы привлечь к себе внимание. По его словам, бессмысленно обсуждать действия и заявления «престарелой дивы» всерьез.