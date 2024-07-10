Раскрыто, как изменится жизнь Пугачевой в случае признания ее иноагентом Юрист Русяев: Пугачевой придется маркировать посты в случае признания иноагентом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Алла Пугачева

Юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru заявил, что певице Алле Пугачевой в случае признания иностранным агентом придется маркировать соответствующим образом свои публикации в Сети. Эксперт отметил, что Примадонна также будет вынуждена отчитываться о своих доходах и расходах.

В случае признания иноагентом Пугачева будет обязана маркировать все свои публичные заявления и творческие работы соответствующим образом, что может существенно повлиять на ее публичный образ и карьеру. Кроме того, ей придется регулярно отчитываться о своих доходах и расходах, что может быть сложной задачей для артиста такого уровня, — заявил Русяев.

До этого Пугачева опубликовала фотографию раненого украинского ребенка после падения ракеты на детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Она написала, что Бог терпелив, но предел есть у всего. Комментируя публикацию Пугачевой, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Бог разберется сам, без артистки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее категорически отверг обвинения Украины в том, что Россия нанесла удар по больнице в Киеве. Он также призвал принимать во внимание заявление Минобороны РФ, которое исключает возможность ударов по гражданским объектам и утверждает, что произошло «падение антиракеты».