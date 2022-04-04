Представитель Прохорова опроверг получение бизнесменом гражданства Израиля

Пресс-служба миллиардера Михаила Прохорова опровергла информацию о получении предпринимателем израильского гражданства, сообщает РБК. Представитель бизнесмена утверждает, что Прохоров действительно прилетел в Израиль, однако он туда прибыл с целью прохождения медицинского обследования. Где он сейчас находится, не уточняется.

Михаил Дмитриевич проходил медобследование, ради которого прилетал в Израиль, — сообщил представитель миллиардера.

Forbes оценивает состояние Прохорова в $11,4 млрд, в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России за 2021 год он находится на 14-м месте.

Накануне израильский новостной портал Ynet сообщил, что Прохоров получил гражданство Израиля. Издание сообщило, что Прохоров прилетел в Израиль из Швейцарии на частном самолёте несколько дней назад. Он прибыл в страну по туристической визе, а затем прошёл все необходимые процедуры для получения гражданства: подтверждение права на получение «полосы» и проверку на отсутствие судимостей.

Ранее сообщалось, что российский миллиардер Роман Абрамович занимается подбором жилья в Дубае. Позднее информацию опроверг представитель бизнесмена. Поводом послужил материал агентства Bloomberg о том, что предприниматель заинтересовался жильём на искусственном острове Палм-Джумейра у берегов Дубая, напоминающем по форме пальмовое дерево.

Эстрадная певица Алла Пугачёва ранее также опровергла домыслы о её эмиграции, подчеркнув, что отъезд из России и ситуация на Украине совпали по счастливой случайности. На самом же деле, по словам Примадонны, её отъезд связан с лечением, отдыхом и каникулами детей.