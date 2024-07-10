«Ее же слова»: Поплавская предложила надпись на могиле Пугачевой Поплавская призвала написать слова Пугачевой на ее же могиле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Яна Поплавская

Когда российская певица Алла Пугачева уйдет из жизни, на ее могиле нужно будет написать ее же собственные слова, отметила в Telegram-канале актриса Яна Поплавская. Она также призвала дополнить их высказыванием представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Когда АБ (Алла Борисовна. — NEWS.ru) отдаст душу, на ее могиле напишем ее же слова и ниже допишем слова Марии Захаровой: «Дай Бог здравия болящим, дай ума скудоумным. Верни совесть ее потерявшим и продавшим», — предложила Поплавская.

До этого Пугачева опубликовала фотографию раненого украинского ребенка после падения ракеты на детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Она написала, что Бог терпелив, но предел есть у всего. Представитель МИД России Мария Захарова ответила, что Бог разберется сам, без Пугачевой.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в трагедии российские войска. Минобороны РФ отвергло слова украинской стороны и сообщило, что армия бьет по объектам военной промышленности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также категорически отверг обвинения в том, что Россия нанесла удар по больнице в Киеве.

Муж артистки Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) также отреагировал на случившееся. Он назвал происходящее бесконечным адом и выразил соболезнования семьям погибших.