«Ругались, кидали яйца и бутылки»: Митя Фомин о встрече россиян в Батуми Певец Митя Фомин, который был на Astoria Grande, рассказал подробности нападения на российский лайнер в Батуми

Фото: Личный Архив Мити Фомина

На организованном каналом RU.TV круизном лайнере Astoria Grande, который подвергся антироссийской акции грузинских активистов в порту Батуми, находились несколько российских артистов. В частности, певец Митя Фомин как приглашенная звезда участвовал в развлекательной части программы для пассажиров.

В эксклюзивном интервью NEWS.ru артист поделился своими впечатлениями от инцидента в Батуми.

«Нас предупреждали, что возможны провокации»

Фомин отметил, что круиз организован телеканалом RU.TV, на лайнере путешествуют около 1500 человек (из них примерно 500 членов экипажа). Публика «отдыхающая, дружелюбная, позитивно настроенная».

Первые впечатления от вида Батуми, по словам исполнителя, самые приятные. Тем более, что раньше не приходилось бывать в этом городе, «но мечтал оказаться».

Тем утром пассажирам была предложена экскурсия по городу, артист отмечает, что планировал присоединиться. О том, что «на берегу» возможны провокации, пассажиров предупредили члены экипажа лайнера.

«Взойдя на палубу и окинув взглядом порт, я увидел сначала небольшую демонстрацию людей, которые были явно недружелюбно настроены по отношению к российскому судну — я слышал их возмущенные крики», — отмечает исполнитель.

Демонстрантам противостояли полицейские, которые, со слов Фомина, «пытались защитить лайнер от проникновения и вандализма».

«Толпа скандировала нецензурные выражения»

Затем митингующие «агрессивно и безапелляционно» препятствовали движению экскурсионных автобусов. Певец отметил, что толпа «скандировала нецензурные выражения», а также пыталась закидывать туристические автобусы «бутылками и, как потом выяснилось, яйцами, хотя этого не видел со своей палубы». Несколько автобусов успели уехать, остальные были приостановлены.

По мнению артиста, невооруженным взглядом было видно, что это была искусственно настроенная толпа, которая проявляла необъяснимую нечеловеческую ярость.

«Люди вышли в понедельник утром с целью воспрепятствовать отдыху туристов, которые могли быть абсолютно из разных стран. Тратили время на деструкцию вместо того, чтобы принести какую-то пользу обществу», — подчеркивает Фомин, отмечая, что поведение кучки демонстрантов абсолютно не соответствовало образу и имиджу Грузии, которая славится своим гостеприимством.

Артист затруднился назвать предполагаемые цели провокации. По его мнению, учитывая, что ежедневно, особенно после восстановления авиаперелетов, в Батуми приезжает огромное количество туристов, бизнесменов и деятелей культуры из России, попытка блокировать один небольшой по меркам транспортного сообщения лайнер «выглядела странной». Лайнер на один день привез туристов, и «ведь они могли потратить не один десяток тысяч долларов в этом городе!», тем самым бюджет города пополнился бы значительной денежной суммой.

«Я знаю и люблю другую Грузию»

На экскурсию по Батуми Митя Фомин так и не попал, и, по его словам, расстроился, но воспрял, узнав, что у пассажиров, которые успели уехать на первых экскурсионных автобусах, выезд в город прошел уже без инцидентов.

«Им были рады, с ними разговаривали, угощали, гостеприимно принимали в ресторанах и торговых центрах», — поделился артист.

Фомин подчеркнул, что туристы, купившие круиз по Черному и Средиземному морям, в первую очередь, преследуют интересы обычных путешественников. Они хотят видеть новую культуру, новые горизонты, обогатиться впечатлениями и увезти добрые воспоминания из порта, который открывает двери заморским кораблям. Но никак не тратить время своего путешествия и заслуженного отпуска на объяснения с провокаторами.

«Тем более российские артисты, находящиеся на этом корабле, ничего, кроме своего творчества, хорошего настроения и позитивных эмоций, не несут и имеют право петь там, где их ждут», — говорит певец.

По словам Фомина, он до сих пор испытывает неловкость за активистов-демонстрантов с их необоснованной агрессией.

«Их жалко, потому что если бы у них было полезное занятие и профессия, то мы бы вряд ли видели их в понедельник утром на стачке», — резюмировал артист.

И всё же, несмотря на приём, исполнитель рекомендует соотечественникам не бояться отдыхать в Грузии. Он рассказал, что свое 45-летие «совершенно чудесно и с большой компанией друзей отметил в Тбилиси». Это было незабываемое путешествие длинною в три дня, отмечает Фомин: удалось посетить монастыри и винодельни, музеи и театры, гостеприимные рестораны и отели, для них пела народная артистка СССР Нани Брегвадзе: и «все мои гости плакали от прикосновения к магии древнейшей грузинской культуры».

Очевидно, что россияне любят Грузию за колорит, традиции, культуру, вкус и музыку, резюмирует артист. Мы знаем Грузию другой: гостеприимной, теплой, располагающей, вкусной — так почему же мы должны перестать быть друзьями с грузинами «из-за искусственно навязанного мнения?»

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