Россиянам рассказали, стал ли отдых в Грузии опаснее после митинга в Батуми Политолог Капанадзе: Зурабишвили спекулирует, россияне могут спокойно отдыхать Грузии

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Батуми, Грузия

Политолог Васо Капанадзе заявил NEWS.ru, что граждане РФ могут спокойно приезжать на отдых в Грузию и отлично проводить время в гостеприимной стране. Таким образом он прокомментировал протестную акцию в порту Батуми, куда зашел по пути в Турцию морской лайнер с россиянами на борту. По его словам, президент республики Саломе Зурабишвили, одобряя подобные митинги, занимается «дешевой политической спекуляцией».

Это дешевая политическая спекуляция с ее (Зурабишвили. — NEWS.ru) стороны. Акция же была немногочисленной, и она не отражает отношение абсолютного большинства граждан Грузии к россиянам, которые чувствуют себя в полной безопасности на территории Грузии. Естественно, они и впредь спокойно могут приезжать на отдых в Грузию и провести отлично время, посетив разные уголки гостеприимной страны, — подчеркнул Капанадзе.

Судно Astoria Grande зашло в Батуми 27 июля около 17:00 по местному времени (16:00 мск). На борту находились порядка 850 туристов из РФ, которые в течение часа могли осмотреть город и его достопримечательности. При этом на пристани собрались более сотни граждан Грузии с плакатами против прибытия корабля.

Недовольство людей вызвали комментарии некоторых пассажиров местным СМИ о том, что они бывали в Абхазии. В частности, одна из туристок заявила местному телеканалу, что Россия «освободила Абхазию от грузин», это вызвало негативную реакцию в обществе.

Протест длился около часа, после чего лайнер покинул причал. Отплытие сопровождалось звуками гимнов Грузии и Евросоюза. После этого протестующие начали расходиться. В пресс-службе турецкой компании Miray Cruises сообщили, что круиз проходит штатно.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прибытие лайнера в порт Батуми провокацией Москвы и поддержала митинговавших.

Ранее лидер правящей в стране партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что часть грузинской оппозиции намеревалась взять Сочи и войти на танках в Абхазию во время попытки мятежа в России 24 июня. Он отметил, что грузинские оппозиционеры болели за ЧВК «Вагнер» и бизнесмена Евгения Пригожина.