В Батуми протестуют из-за лайнера: что с россиянами, при чем тут Саакашвили Российские туристы спели для протестующих

Фото: shutterstock.com

Акция протеста в грузинском Батуми началась в ночь на 31 июля и продолжилась утром из-за захода в порт круизного лайнера Astoria Grande. На борту судна находятся российские туристы, участвующие у круизе по Черному морю. Грузинские активисты, собравшиеся в порту, считают прибытие лайнера с туристами из РФ нарушением международных санкций. Это уже вторая акция протеста в батумском порту за последние несколько дней. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и основанная Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение» поддерживают протестующих. О причинах недовольства грузинских активистов — в материале NEWS.ru.

Почему начались протесты из-за круизного лайнера в Грузии

Лайнер везет граждан РФ по маршруту «Звездного круиза», в рамках которого корабль будет заходить в Батуми, Амасру и Стамбул. Первый заход лайнера в Батуми состоялся 27 июля. Грузинские оппозиционные активисты тогда устроили акцию протеста, собравшись в порту с флагами Грузии и Украины. Они заявили, что судно может подпадать под международные санкции. По мнению протестующих, находящиеся на лайнере россияне нарушили закон, посетив Абхазию и Южную Осетию. Местные власти объяснили, что судно ходит под флагом Палау и под ограничения не подпадает.

«Владелец зарегистрирован на Сейшельских островах под именем компании Goodwin Shipping Limited и не входит в список международных санкций. Следует отметить, что прибытие круизного лайнера Astoria Grande носит коммерческий характер», — заявило агентство морского транспорта Грузии.

Как участников круиза защищали от протестующих

Оппозиционные активисты не восприняли разъяснения властей. В ночь на понедельник протестующие вновь собрались у территории порта с более радикальными лозунгами. Сюда прибыли активисты партии, которую создал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «Единое национальное движение». Грузинские СМИ пишут, что в порту был глава партии Леван Хабеишвили. Подготовилась к акции и полиция, усилив меры безопасности — подходы к судну были огорожены железными барьерами.

Фото: Astoria Grande

Как пишут грузинские СМИ, утром к лайнеру подъехали два микроавтобуса и один автобус. Полицейские организовали кордон, который позволил пассажирам лайнера сесть в автобусы, минуя протестующих. Гражданские активисты и журналисты не смогли подойти к туристам из России.

Часть пассажиров рано утром отправилась на прогулку по Батуми в микроавтобусах, которые активисты забросали яйцами и пластиковыми бутылками с водой. Другие пассажиры остались на судне, которое выйдет в море 31 июля вечером.

МВД сообщило, что в ходе протестов задержаны несколько человек, включая гражданку Украины. Кадры задержания женщины публикуют грузинские Telegram-каналы. На записи видно, как женщину насильно усаживают в полицейскую машину. Сама она считает, что не совершала противоправных действий, уточнили в СМИ.

Чего добились протестующие из-за лайнера Astoria Grande

Агентство по продаже круизов на лайнере Astoria Grande пересмотрело маршруты движения судна. Судя по данным с официального сайта компании, судно больше не будет заходить в Батуми. Решение приняли после акции протеста, которую устроили местные жители.

Согласно информации с портала Astoria Grande, Батуми значится только в одном круизе, который уже идет и завершится 5 августа. В запланированных маршрутах грузинский порт не фигурирует. В компании решение никак не прокомментировали, однако приняли его после волнений в Грузии.

Чуть позже появилась более подробная информация о причинах отмены захода лайнера Astoria Grande в Батуми. Он перестанет останавливаться в грузинском Батуми, поскольку компания Astoria Grande планировала всего два рейса с остановкой в Грузии — оба были осуществлены, рассказал ее представитель. По его словам, программа была выполнена в полном объеме.

Почему грузины вышли протестовать против лайнера

Грузия уже много лет считается привлекательной страной для российских туристов, особенно Черноморское побережье в Батуми. В 2022 году страну посетили около 1,1 миллиона граждан России, что на 410,5% больше, чем в 2021 году, говорится в данных Национальной администрации туризма.

Россияне приезжают, как правило, небольшими группами, а огромный лайнер — это хороший повод для оппозиционеров показать якобы патриотизм, отметил в беседе с NEWS.ru грузинский политолог Васо Капанадзе.

«Русофобия характерна для представителей „Единого национального движения“ и всех, кто поддерживает бывшего президента Михаила Саакашвили. Ничего удивительного нет. Просто жаль, эти люди кидаются на обычных российских граждан, которые, конечно же, далеки от политики. Они приезжают, чтобы посмотреть на город, полюбоваться красотами. Они даже не ночуют в Батуми — утром приехали, вечером уехали», — рассказал политолог.

Фото: shutterstock.com

Главным образом оппозиция делает ставку на молодежь, дополнил Капанадзе.

«Они же люди неопытные, ими легко управлять. Запад ведет очень серьезную работу с молодежью в нашей стране, чтобы разжигать вот такую ненависть к России. Разумные люди это, конечно же, не приветствуют — понимают, что это все маразм и вообще недостойное поведение», — заключил грузинский политолог.

Зачем президент Грузии поддержала протесты

Прибытие российского лайнера в порт Батуми является провокационной акцией Москвы, заявила на своей странице в Twitter президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она выразила благодарность жителям страны, вышедшим на акцию протеста против захода корабля в грузинский порт.

Если бы Зурабишвили так выступила во Франции, гражданкой которой она является, это заявление привело бы к концу ее политической деятельности, отметил в беседе с NEWS.ru грузинский политолог, основатель научно-исследовательского центра SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе.

«Она зарабатывает политические очки не в Грузии. Ее судьба понятна, она закончит правление и уедет отсюда. Зурабишвили ориентируется в первую очередь на Запад, на радикальные группы, которые считают, что сейчас надо гнобить русских. Но делать это не в своих странах, а например, в Грузии, которую они воспринимают как страну третьего мира. В их понимании Грузия должна подчиняться воле людей, которые ее курируют», — считает грузинский политолог.

Фото: imago-images.de/Global Look Press Саломе Зурабишвили

Как реагируют на протесты в Грузии туристы из России

27 июля лайнер Astoria Grande с туристами уже останавливался в порту Батуми. На борту находилось 800 туристов из России, которые в течение нескольких часов осматривали достопримечательности города. Через какое-то время грузинские активисты столпились перед судном с плакатами, выкрикивая лозунги и выражая недовольство, что российские граждане прибыли в Батуми после Абхазии и Южной Осетии.

Протестующие выкрикивали оскорбления и жгли российские флаги. Туристы в ответ вышли на палубу и скандировали «Россия! Россия!». Некоторые пели «Катюшу» и кричали протестующим: «До новых встреч!» и «Мы вас тоже любим!».

Туристы в общении с грузинскими журналистами затронули очень болезненные для общества темы:

«Абхазию мы от вас освободили, вы же на них с танками пошли. А Россия Абхазии помогла освободиться», — сказала одна из туристок. «Мы Советский Союз, мы единая страна», — цитирует пассажиров лайнера Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Протест длился примерно час, после чего лайнер покинул причал. Протестующие провожали судно гимном Грузии и Евросоюза, после чего начали расходиться.

Фото: Kmu.gov.ua/CC BY 4.0/Wikimedia Commons Ираклий Кобахидзе

В правящей партии «Грузинская мечта» акцию протеста перед Astoria Grande назвали просто дикостью. По словам ее лидера Ираклия Кобахидзе, подобные инциденты могут лишь навредить стране.

«Мы этого не допустим: нам не нужна дикая политика, нам нужна прагматичная, рациональная, правильная политика для нашей страны. Это единственный рецепт сохранения мира в Грузии и развития страны», — сказал Кобахидзе.

Что известно о лайнере Astoria Grande

Круизный лайнер Astoria Grande выходит из порта Сочи и следует в Стамбул. По дороге туда он останавливается в городах Трабзон, Батуми, Амасра. Цены на билеты в такой семидневный круиз, как указано на сайте компании, начинаются от 108 тысяч рублей на человека. Само судно передвигается под флагом Палау и обслуживается турецкой круизной компанией Miray Cruises International. Судовладелец, компания Goodwin Shipping Limited, зарегистрирован на Сейшельских островах.

Паромное сообщение между Сочи и турецким Трабзоном прекратили в 2014 году. Это решение объяснили необходимостью усиления мер безопасности при подготовке к Олимпиаде в Сочи. Позже паромное сообщение так и не восстановили. Его возобновили с 1 мая 2023 года.

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