Митя Фомин рассказал, кто должен быть цензором для артиста

Вмешательство государства в творчество артистов вызывает тревогу, заявил российский певец и экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин изданию Sobesednik.ru. Он считает, что оценивать концерты должен зритель. Популярность исполнителя, по словам Фомина, зависит именно от людей, которые видят в его песнях себя.

А если мы ограничиваем свободу создания образа, художественных метафор, то будем диктовать творцу, что делать. Но ведь это неправильно. Сейчас мы начнём с платьев, а закончим тем, что нам скажут, что петь или не петь. И что, вернёмся во времена, когда была адская цензура и политические лозунги? Давайте мы всё-таки будем отталкиваться от того, что цензором будет зритель. Он будет решать, хочет ли он видеть артиста, пойдет ли на его концерт, купит ли его песню, — сказал Фомин.

О своих планах музыкант рассказал, что находится в Узбекистане и снимает клип на новую песню «Удивительная». С ним работает режиссёр Алишер, который снял первый клип группы Hi-Fi на песню «Не дано».

Ранее юрист Вадим Ткаченко назвал излишней цензуру сексуальных сцен в кино. По его словам, предложение запретить показ сексуальных девиаций — это движение в сторону жёсткой государственной цензуры.