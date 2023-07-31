Стало известно, почему Astoria Grande перестанет заходить в Батуми Корабль Astoria Grande перестанет заходить в Батуми, так как планировалось всего два рейса

Фото: astoriagrande.com

Морской лайнер Astoria Grande перестанет останавливаться в порту в грузинском Батуми, поскольку компания планировала всего два подобных рейса и оба они были осуществлены, рассказал в беседе с РБК представитель компании. По его словам, программа была выполнена в полном объеме.

Информация, опубликованная в СМИ, — искаженная. Их и должно было быть два круиза с заходом в Батуми. Изначально турецкий оператор анонсировал два круиза с заходом в Батуми, с отправлением 22 и 29 июля. По окончании продаж круизов с отправлением 22 и 29 числа продажи на круизы с заходом в Батуми закончились, — пояснили в Astoria Grande.

Как следует из данных, опубликованных на сайте компании, теперь все рейсы Astoria Grande будут миновать остановку в Батуми и заходить только в турецкие порты.

Представители грузинских оппозиционных партий устроили протестные акции в порту Батуми минувшей ночью. По мнению участников протестной акции, на борту корабля находятся люди, выступающие за отделение Абхазии от Грузии и поддерживающие СВО на Украине. Кроме того, протестующие утверждают, что прибытие судна с россиянами в порт Батуми якобы является нарушением международных санкций. Однако сам корабль ходит под флагом Палау, а его оператор не включен в санкционный список.

Это не первая акция протеста против захода корабля с российскими туристами в порт Батуми. Так, 27 июля грузинские оппозиционеры «отпраздновали» отплытие Astoria Grande исполнением гимна государства. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал подобные акции провокацией. По его словам, власти Грузии делают все возможное для посещения республики россиянами, поэтому такие протесты выглядят странно.