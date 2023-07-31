Жители Грузии вышли митинговать против корабля с туристами из России «Батумелеби»: в порту Батуми начались протесты против прибытия лайнера с россиянами

Фото: Antti Havukainen/ CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons

Граждане Грузии вышли на протесты около территории порта в Батуми, куда в ночь на понедельник, 31 июля, должен прибыть круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту, передает информационное агентство «Батумелеби». Это вторая подобная акция за неделю. Сообщается, что на место съезжаются активисты со всей страны, в том числе из Тбилиси.

Лайнер Astoria Grande везет граждан РФ в так называемый «Звездный круиз», в рамках которого корабль будет заходить в Батуми, Амасру и Стамбул. Грузинские активисты считают это нарушением международных санкций, хотя местные власти заявили, что судно ходит под флагом Палау и под ограничения не подпадает.

Активисты находятся около территории порта, при этом все дороги к самому порту перекрыты полицией. Правоохранители заявляют, что баррикады перед портом установлены с целью обеспечения безопасности, однако такого типа меры безопасности не были приняты даже тогда, когда в порт заплывали военные корабли, — говорится в сообщении агентства.

В прошлый раз судно зашло в Батуми 27 июля. На борту находились порядка 850 туристов из РФ, которые в течение часа могли осмотреть город и его достопримечательности. При этом на пристани собрались более сотни граждан Грузии с плакатами, протестующих против прибытия корабля. Недовольство людей вызвали комментарии некоторых пассажиров местным СМИ о том, что они в ходе поездки побывали в Абхазии. В частности, одна из туристок заявила местному телеканалу, что Россия «освободила Абхазию от грузин», что вызвало негативную реакцию в обществе.