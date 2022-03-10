Охлобыстин высказался о звёздах, покинувших Россию из-за событий на Украине

Российский актёр Иван Охлобыстин рассказал NEWS.ru, что считает себя не вправе осуждать тех деятелей культуры, которые решили покинуть страну после начала спецоперации на Украине. При этом он признался, что никогда не уедет из РФ и хочет умереть на Родине.

Кто я такой, чтобы осуждать их (уехавших знаменитостей. — NEWS.ru) выбор? Я просто делаю свой. Да, мир поделился на своих и чужих. К сожалению. Я надеюсь, это временное условие. Но сейчас надо трезво осознавать, что происходящее — не конфликт между Россией и Украиной, с которой мы один народ, — заявил Охлобыстин.

Он добавил, что никогда не испытывал желания уехать из страны. По словам Охлобыстина, русские эмигранты за границей производили на него «тягостное, депрессивное впечатление».

Невозможность вернуться по тем или иным причинам на Родину явственно лишала их энергии жизни. Я бы не хотел оказаться в такой ситуации. Хочу жить и умереть здесь, в России, — подчеркнул артист.

Ранее народная артистка СССР Алла Пугачёва ответила священнику Андрею Ткачёву, заявившему, что певица «навсегда покинула Россию» на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Она объяснила, что уехала за границу на отдых и лечение, и опровергла слухи о том, что не вернётся в страну.

NEWS.ru сообщал, что после начала спецоперации РФ на Украине Россию покинули сразу несколько деятелей культуры: телеведущая Ксения Собчак, кинокритик Антон Долин, блогер Айза и другие. Каждый из них назвал разные причины отъезда из страны.

Между тем депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить въезд в страну бизнесменам и деятелям культуры, покинувшим Россию после начала спецоперации. По мнению парламентария, их поступок свидетельствует об «уродливом поведении».