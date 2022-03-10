«Попы станут меньше»: Охлобыстин отреагировал на закрытие «Макдоналдса»

Актёр, режиссёр Иван Охлобыстин заявил NEWS.ru, что закрытие сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» поможет россиянам похудеть, так как у них после отказа от фастфуда «станут меньше попы». Так артист отреагировал на решение предприятия уйти из России после 14 марта.

«Макдоналдс» закрыли? Ну и пускай. У нас попы станут меньше! Нас, поколение, рождённое в СССР, этим точно не возьмёшь, — отметил Охлобыстин.

Мэр Москвы Сергей Собянин 10 марта в ходе встречи с руководителями столичных предприятий торговли и услуг предположил, что отечественные сети общественного питания могут заместить рестораны «Макдоналдс» в срок от шести месяцев до года. По его словам, для этого власти города выделят 500 млн рублей в форме целевых кредитов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после ухода из РФ «Макдоналдса» и других компаний, использующих российское сырьё, на их месте должна появиться отечественная сеть и сохраниться рабочие места. Если же отечественные сетевые компании не придут на смену зарубежным, то это место займёт государство. При этом рабочие места бывшего «Макдоналдса» должны быть сохранены, а цены снижены.