Жене Мамонова сообщили о его состоянии: если тронуть — умрёт

Жена музыканта Петра Мамонова Ольга сообщила новые подробности о его здоровье. Врачи не могут узнать степень поражения лёгких артиста, поскольку двигать Мамонова в его состоянии запрещено, передаёт телеканал «Звезда».

Чтобы уровень поражения узнать, его надо отвезти на КТ как-то. Если его сейчас тронуть с места, то он просто умрёт, его сейчас вообще тронуть нельзя, — пояснила она.

Медики оценивают состояние музыканта как крайне тяжёлое. По словам жены, ничего нового узнать она не может — «слава богу, что дышит пока что».

Мамонов уже десятые сутки находится в Коммунарке, шестые — под ИВЛ. Супруга в беседе с NEWS.ru ранее призналась, что узнаёт о состоянии супруга по горячей линии. Однако даже с ней врачи не делятся подробностями.

О госпитализации Мамонова стало известно 1 июля. Его доставили в реанимацию. Музыкант некоторое время лечился дома, однако его состояние резко ухудшилось. Позже появилась информация о 87-процентном поражении лёгких Мамонова.

Пётр Мамонов является основателем и фронтменом андеграундной группы «Звуки Му». Также 70-летний артист известен по фильмам «Такси-блюз» и «Остров», а также моноспектаклям. Супруга Ольга не только является возлюбленной музыканта с 1982 года, но и менеджером выступлений его группы. Пара имеет трёх сыновей и двух внуков.