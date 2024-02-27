«Диана хотела отменить свадьбу»: 9 фактов из книги о королевской семье

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Меган Маркл и принцесса Диана в представлении ИИ

Покойный принц Филипп дал обидное прозвище невестке Меган Марк, а Елизавета II раскритиковала ее подвенечный наряд, говорится в недавно вышедшей в Великобритании книге Ингрид Сьюард «Моя мама и я». Автор бестселлера собрала 9 главных сенсаций о членах королевской семьи. Сообщается, что бестселлер появился в книжных магазинах через несколько часов после того, как принц Гарри и его жена Меган Маркл опубликовали обложку своего нового королевского веб-сайта sussex.com. Подробнее о тайнах короля Карла III, принцессы Дианы и других — в материале NEWS.ru.

Как принц Филипп назвал Меган Маркл

В своей книге Сьюард раскрыла информация о тайном прозвище американской актрисы Меган Маркл, которым ее наградил покойный муж Елизаветы II принц Филипп. Как утверждает автор, супруг королевы Великобритании звал невестку закодированной кличкой «ГВ» (герцогиня Виндзорская), потому что она сильно напоминала ему герцогиню Виндзорскую Уоллис Симпсон. Она прославилась после того, как вышла замуж за Эдуарда VIII, дядю покойной королевы Елизаветы II, который, как известно, отрекся от престола в 1936 году, чтобы жениться на ней. После этого трон унаследовал отец будущей королевы, Георг VI, а следующей в очереди была юная Елизавета.

Принц Филипп не скрывал, что история герцогини Виндзорской напоминает ему отношения принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Пара познакомилась в 2016 году, в 2017-м обручилась, после чего 19 мая 2018 года состоялась их королевская свадьба, которую транслировали по телевидению. Брак был для Меган не первым, ранее она уже была замужем. В книге «Моя мама и я» утверждается, что Филипп относился к Маркл предвзято, поскольку она была разведенной женщиной и американкой.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Меган Маркл и принц Гарри

«Филипп говорил, что Маркл необычайно напоминает ему герцогиню Виндзорскую Уоллис Симпсон. Он не просто имел в виду тот факт, что обе они были тонкими как карандаш, темноволосыми и гламурными разведенками из Америки», — говорится в книге.

Как сначала относилась Елизавета II к Маркл

В другой главе книги автор намекает, что покойная королева возлагала большие надежды на Маркл, когда она впервые появилась в качестве новой возлюбленной Гарри, но принц Филипп не был так уверен в девушке.

«Страна в целом, казалось, отнеслась к Меган с неподдельным восторгом. Однако одним из немногих, кто опасался поддаваться ее обаянию, был принц Филипп. В то время как королева продолжала отстаивать новую любовь Гарри, он предупредил свою жену быть осторожной», — пишет автор.

В книге сообщается, что Елизавета II прекрасно понимала, что имел в виду Филипп, когда проводил параллели между Меган и Уоллис. Позже она в свойственной ей манере признала, что, возможно, Гарри был «слишком влюблен в американскую актрису».

Чем Елизавете II не понравилось свадебное платье Маркл

Принц Гарри и Меган устроили пышную свадьбу в Виндзорском замке, однако некоторые элементы этого торжества противоречили королевским традициям. Ингрид Сьюард приводит слова одной из приближенных покойной королевы леди Элизабет Энсон, которая вспомнила, что монарх никогда не высказывала вслух своего истинного мнения о жене внука Гарри. В книге утверждается, что Елизавета II сделала замечание о белом струящемся свадебном платье Маркл от Givenchy.

Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

«Оно было „слишком белым“. По мнению Елизаветы II, разведенной женщине, выходящей замуж вторично в церкви, не подобало выглядеть столь кричаще девственной», — пишет автор книги.

В бестселлере также говорится, что королеве не понравилось решение Карла III заменить на свадьбе отца Меган Томаса Маркла и отвести ее к алтарю. По словам Сьюард, Елизавета II также была обеспокоена решением 96-летнего принца Филиппа приковылять к алтарю без трости, несмотря на то, что всего пять недель назад ему была проведена замена тазобедренного сустава.

Как Елизавета II отреагировала на желание Гарри уехать из Англии

Через полтора года после свадьбы Меган и Гарри решили отказаться от королевских обязанностей. Пара покинула Великобританию, чтобы переехать в Калифорнию и стать «финансово независимыми», говорится в книге. Позже они дали интервью журналистке Опре Уинфри, в котором раскритиковали королевскую жизнь и обвинили членов семьи в комментариях по поводу цвета кожи их будущего сына принца Арчи. В книге утверждается, что покойная королева была расстроена этим.

Фото: Patrick van Katwijk/dpa/Global Look Press Королевская семья в 2016 году

«Елизавета II была встревожена высокомерным поведением Гарри как до, так и после свадьбы, и их отношения были довольно сильно испорчены всем этим. Еще больше они пострадали, когда Гарри решил перестать быть членом королевской семьи и покинуть страну — решение, которого королева никогда по-настоящему не понимала. Затем последовало печально известное интервью пары с Опрой Уинфри, в котором Гарри сказал, что его отец был „пойман в ловушку“, и намекнул, что королевская семья проявляла расизм», — пишет автор книги.

Елизавета II так и не смогла смириться с тем, как он отзывался об институте монархии, на сохранение которого она потратила 70 лет жизни, утверждается в бестселлере.

Как Карл III отреагировал на поступок Гарри

В книге говорится, что своим решением уехать в США Гарри разочаровал не только королеву, но и отца Карла III. Автор предполагает, что в какой-то момент наследник престола слишком «увлекся» своей ролью «запасного» и отдалился от семьи.



«Карл III был смущен тем, что не смог помешать Гарри, который расстроил королеву. По сути, он поставил под удар то, что было наследством его и брата Уильяма. Гарри настолько увлекся своей ролью запасного, что даже сравнил себя со своей тетей Марго [принцессой Маргарет], которую едва знал», — пишет автор книги.

Из-за чего поссорились Уильям и Гарри

В книге также рассказывается о первой крупной ссоре принца Гарри с его старшим братом Уильямом. Сьюард пишет, как между ними разгорелся скандал из-за того, что Гарри в день свадьбы не сбрил бороду, хотя при ношении военной формы не должно быть растительности на лице.

Сообщается, что Елизавета II неохотно разрешила Гарри так сделать, хотя ранее запретила это Уильяму.

Фото: Albert Nieboer/dpa/Global Look Press Принц Гарри в день свадьбы

Что вызвало гнев Карла III

«Когда Уильям узнал об этом, он был в ярости: его возмутило, что Гарри пошел к королеве и выпросил разрешение нарушить правила этикета. Уильям был раздражен тем, что Гарри дали такую привилегию. При этом Уильяму не разрешили отрастить бороду, и он не смог надеть военную форму по своему выбору на своей свадьбе. Он был прямым наследником престола и должен был все делать по правилам», — отмечается в бестселлере.

Карлу III никогда не нравилось, что его мать «принимает участие в вещах, которые он считал недостойными», несмотря на то, что был очарован ее фотосессией к платиновому юбилею. Будущий монарх буквально взбесился, увидев пожилую мать в роли модели.



«Этого было достаточно, чтобы вызвать гнев Карла III. Он чувствовал, что это совершенно неуместно, какими бы хорошими ни были фотографии. Он защищал свою мать, и ему совершенно не нравилось, что другие люди ее используют в своих интересах», — пишет автор книги.

Об отношениях Дианы и Гарри

В бестселлере утверждается, что у Гарри изначально развился комплекс «второго по значимости ребенка в семье», это побудило Диану называть младшего сына «своим малышом», поскольку он не хотел делить мать со старшим братом.

«Диана была обеспокоена тем, что все подумают, что ее младший сын „тупой“, поскольку у него не было тяги к знаниям и ему было неинтересно сидеть с книгой. При этом он постоянно чувствовал необходимость соревноваться со своим братом», — пишет автор книги.

Фото: Daily Mail/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Принцесса Диана, принца Гарри и Уильям

Почему принцесса Диана хотела отменить свадьбу с Карлом III

Брак Карла III пары и принцессы Дианы продлился недолго и закончился разводом в 1996 году. В книге рассказывается, как перед свадьбой невеста пыталась порвать помолвку, потому что будущий избранник был холоден с ней. Это произошло, когда Диана почувствовала себя униженной Карлом III после того, как он отказался танцевать с ней на вечеринке по случаю 21-летия принца Эндрю.

«Диану пригласили на вечеринку в Виндзорском замке, которая завершилась дискотекой, а в кабаре выступал Элтон Джонсон. Диана надеялась провести с возлюбленным немного времени этим вечером, но он не обращал на нее внимания. Девушка была «в отчаянии», поэтому «неистово танцевала с одним мужчиной за другим и, наконец, просто танцевала одна. Она выглядела обезумевшей, взволнованной, злой и не хотела когда-либо возвращаться к Карлу III. В слезах Диана прибежала к отцу, который запретил ей отменять свадьбу, до которой оставалось всего несколько недель», — пишет автор.

Читайте также:



У Карла III — рак. Какая онкология была у Елизаветы II, кто новый король?



Год без королевы Елизаветы II: почему Карла III не любят в Великобритании



Королева заказала волынки: Елизавета II не хотела скучных похорон