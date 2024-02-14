В Британии хотят лишить титулов стремящихся к наживе принца Гарри и Маркл Журналист Боуэр призвал запретить принцу Гарри доступ в Букингемский дворец

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Принц Гарри и его супруга Меган Маркл должны быть лишены титулов герцога и герцогини Сассекских, заявил экс-журналист BBC Том Боуэр в интервью газете Daily Mail. Скандальной королевской паре нужно запретить доступ в Букингемский дворец, считает он.

Боуэр отметил, что в США у Гарри и Маркл нет источников дохода или крупных контрактов с Голливудом, поэтому им сложно вести роскошный образ жизни. Герцогу и герцогине Сассекским попросту больше нечем удивлять американцев, добавил он.

Возвращение Гарри в Лондон к больному раком отцу журналист назвал циничной уловкой. Таким образом принц хочет показать себя хорошим сыном.

Они своим поведением лишь ставят монархию в неловкое положение и тем самым вредят заболевшему королю Карлу III, — подчеркнул эксперт по королевской семье Великобритании.

По мнению Боуэра, титулов должны быть лишены не только сами герцог и герцогиня Сассекские, но и их дети. Король Карл III проявляет слишком большое терпение в отношении стремящейся к наживе паре, заметил он.

Появление скандальной четы в Лондоне — явная попытка заработать на королевском статусе, — констатировал экс-журналист BBC.

Ранее у короля Великобритании во время процедур, связанных с увеличением простаты, обнаружили онкологическое заболевание. Уточнялось, что монарх отложит свои публичные обязанности, но продолжит исполнять государственные, а также не оставит работу с документацией.

До этого королевский эксперт Ричард Фицуильямс предположил, что главной проблемой в жизни короля Великобритании Карла III в 2024 году могут стать именно напряженные отношения с принцем Гарри. По его словам, монарху не будет давать покоя вражда с Сассексами после выхода автобиографической книги Гарри «Запасной».