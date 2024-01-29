Пережила насилие, потеряла ребенка: все испытания телеведущей Опры Уинфри

Фото: C Flanigan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Опра Уинфри

Опру Уинфри называют самой известной женщиной США. 29 января телеведущей исполняется 70 лет.

По некоторым данным, ее состояние составляет несколько миллиардов долларов. Опра построила успешную карьеру и стала примером для многих американцев, хотя родилась в бедной и неблагополучной семье, пережила сексуальное насилие и едва не умерла. К юбилею Опры Уинфри NEWS.ru рассказывает о ее пути к популярности.

Как Уинфри пережила сексуальное насилие

Опра Уинфри родилась 29 января 1954 года в Миссисипи. Ее отец, Вернон Уинфри, служил в армии, а у 18-летней матери не было ни образования, ни работы. Поэтому вскоре после родов она уехала на заработки и оставила дочь бабушке.

Опра жила с ней первые шесть лет жизни. Им не хватало на многое денег: Уинфри носила вещи, сделанные из мешков для перевозки картофеля, но всегда знала, что станет успешной. Бабушка говорила ей: «Чтобы выбраться из гетто, надо много учиться». В два с половиной года Опра уже умела читать, а к трем — декламировала библейские стихи в церкви. Пораженные прихожане прозвали одаренную девочку «проповедницей».

Когда Уинфри было шесть лет, ее мать, успевшая родить еще двоих детей, наконец забрала старшую дочь к себе. Девочка продолжала выступать на поэтических конкурсах, афроамериканских общественных собраниях, в церквях. Поскольку мать Опры была домработницей, у нее не было времени следить за детьми.

Через много лет Уинфри призналась, что в девять лет ее изнасиловал двоюродный брат, которому тогда было 19. Чтобы девочка никому не рассказала, он угостил ее мороженым.

«Он взял меня в магазин — кровь все еще стекала по моей ноге — и купил мне угощение», — рассказала Опра.

Позже она вновь столкнулась с насилием со стороны родного дяди и двух его друзей. Опра не решалась рассказать об этом матери, так как у них были напряженные отношения. По словам Уинфри, она нередко крала у деньги у родственницы и тратила их на наркотики.

Когда Уинфри впервые забеременела и что произошло с ребенком

В 13 лет будущая звезда ТВ уехала к отцу. Вернон Уинфри предупреждал дочь: она может остаться жить с ним, только если будет вести целомудренный образ жизни. Тогда же Опра узнала о беременности. Из-за попытки девушки покончить с собой ребенок появился раньше срока и скончался. Позже Уинфри признавалась, что тогда «почувствовала облегчение, что он умер сразу после рождения».

Вернон строго воспитывал дочь, заставлял ее учить пять новых словарных слов каждый день и каждую неделю сдавать отчеты по книгам. В результате Опра стала лучшей ученицей в школе и получила полную стипендию в Университете штата Теннесси, выиграв конкурс по ораторскому искусству.

Фото: IMAGO/Walter McBride/Global Look Press Опра Уинфри со своим отцом Верноном

Как Опра стала первой темнокожей ведущей новостей

В 16 лет Уинфри участвовала в конкурсе красоты местной радиостанции «Нэшвилл». Несмотря на жесткую конкуренцию, Опра выиграла и получила титул «Мисс пожарная безопасность». Когда она забирала приз, ей предложили ответить на пару вопросов в эфире. Но после небольшого интервью Опра получила не только первый опыт выступления на радио, но и работу ведущей новостей.

Спустя два года, когда девушка стала учиться на факультете речевых коммуникаций и исполнительских искусств в Университете штата Теннесси, она выиграла еще два конкурса красоты: «Мисс Блэк Нэшвилл» и «Мисс Теннесси».

Студентка привлекла внимание CBS. Они дважды предлагали Опре работу, но она каждый раз отказывалась, потому что боялась бросить учебу. Тогда один из профессоров университета напомнил ей, что «главная причина, по которой люди поступают в колледж, — получить такую работу». Так Опра оказалась на телевидении, и в 19 лет стала первой афроамериканкой среди ведущих вечерних новостей CBS.

Через три года после получения этой должности Уинфри работала в программе Six О’Clock. Она должна была освещать трагические происшествия, говорить с очевидцами аварий и трагедий. Во время репортажей неравнодушная к людям Опра приносила погорельцам одеяла, чтобы они могли согреться, или отказывалась спрашивать о самочувствии родителей, только что похоронивших своего ребенка. Ее поведение не понравилось директору канала, и он понизил ее в должности — до соведущей местного ток-шоу «Люди говорят» с самым низким рейтингом.

Опра была уверена, что эта программа разрушит ее карьеру. Но темпераментный и сочувствующий посыл Уинфри быстро расположил к ней американских женщин, смотревших передачу. Телеведущая не стеснялась задавать личные вопросы и откровенно рассказывала о своей жизни. В результате программа Опры стала знаменитой и вдохновила ее на создание собственной программы — «Шоу Опры Уинфри».

Какие звезды раскрывали секреты на «Шоу Опры Уинфри»

За несколько месяцев ее авторская передача стала одной из самых рейтинговых в Америке, обогнав ток-шоу Фила Донахью, которое называли лучшим в Чикаго. Люди говорили, что хотя Опра и не может сравниться с коллегой в журналистике, она компенсирует это своим сочувствием. «Шоу Опры Уинфри» смотрели в каждом доме США и еще в 64 странах. Программа шла 25 лет — с 1986 по 2011 год. Шоу получило 47 дневных премий «Эмми».

За пару лет она стала самой популярной и богатой афроамериканкой. В 1988 году Уинфри купила киностудию в Чикаго за $20 миллионов, а также основала компанию по производству мультимедиа Harpo Productions (Harpo — имя Oprah задом наперед). Кстати, около 70% ее персонала составили женщины.

На шоу Опры звезды мировой величины признавались в самом сокровенном. Именно в программе Уинфри вышло первое интервью Меган Маркл и принца Гарри после того, как они сложили с себя королевские полномочия.

Семикратный победитель Тур де Франс велогонщик Лэнс Армстронг признался телеведущей в употреблении запрещенных веществ ради улучшения спортивных результатов, актриса Линдси Лохан впервые рассказала о своей наркотической и алкозависимости, а Том Круз сообщил миру, что без ума от начинающей актрисы Кэти Холмс.

Что известно о личной жизни Опры Уинфри

Более 30 лет Опра Уинфри живет с американским писателем Стедманом Грэхэмом. Опра не собирается официально оформлять отношения из-за «имущественных сложностей». Детей у них нет — после беременности, которая случилась в юности, телеведущая не смогла больше стать матерью.

Историю о погибшем ребенке телезвезды журналисты узнали от ее двоюродной сестры, которая продала им эту информацию. После этого самой Уинфри пришлось раскрыть подробности своего прошлого. По ее словам, она никогда и не стремилась стать матерью.

Пять лет назад СМИ опубликовали сенсацию о «тайном сыне» Опры Уинфри — Калвине Митчелле. Но телеведущая опровергла слухи и заявила, что в 1990-х помогла Калвину с матерью переехать в нормальную квартиру, найти работу, а мальчика устроила в частную школу.

Фото: Matt Petit/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Опра Уинфри, Стедман Грэм

Как Опра привела к победе на выборах Барака Обаму

Опра Уинфри стала первой женщиной в истории, которая продюсировала и владела собственным ток-шоу. Она снялась в 20 фильмах и сериалах и получила «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в фильме «Багряное знамя». Уинфри остается единственной темнокожей женщиной-миллиардером в мире и самой высокооплачиваемой телеведущей в США. На текущий момент ее собственный капитал составляет более $2,8 миллиарда.

Журналы CNN и Time назвали ее «самой влиятельной женщиной в мире» и одним из самых влиятельных людей ХХ века.

На сегодняшний день Опра Уинфри пожертвовала более $400 миллионов на образовательные цели и около $12 миллионов Национальному музею афроамериканской истории и культуры. В 2008 году организация PETA назвала ее человеком года за то, что она использовала свое влияние для создания лучшего мира для животных.

В 2007 году она впервые использовала свою медийную власть для поддержки кандидата в президенты Барака Обамы. Благодаря влиянию Уинфри будущий президент получил около 1 млн 600 тыс. голосов. После выборов глава США предложил Опре вакантное место в сенате, но она вежливо отказалась.

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