Принц Гарри выбросил рождественский подарок, купленный Меган Маркл Принц Гарри рассказал, как выбросил елочный шар с портретом Елизаветы II

Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Гарри

Принц Гарри рассказал, как однажды выбросил елочный шар с портретом покойной Елизаветы II, который купила на Рождество его жена Меган Маркл, пишет Daily Mirror. По словам герцога Сассекского, привезенную из магазина игрушку вытащил из пакета их годовалый сын Арчи и разбил. После этого, отмечает издание, Гарри пришлось собрать осколки и отнести подарок супруги на мусорку.

Это было первое Рождество пары вместе с тех пор, как они оставили королевскую семью и уехали из Великобритании в США. Меган решила купить что-нибудь, что напоминало бы ему о доме. Она заметила в местном магазине елочное украшение с изображением королевы и подумала, что оно ему понравится. Гарри расплакался, когда открыл пакет с подарком, после чего повесил его на елку, — сообщает СМИ.

По данным издания, в канун Рождества Арчи подошел к елке и случайно разбил украшение.

Карапуз ухитрился дотронуться до безделушки и разбил ее. Гарри вспоминал, как схватил совок и смел осколки, все время думая: «Это странно!» Гарри также как-то сказал, что его покойная бабушка, королева Елизавета II, не скупилась на подарки. Однажды она спросила, что Арчи хотел бы на Рождество, и Меган ответила, что вафельницу. Королева прислала вафельницу для Арчи, в которой семья готовит вафли по сей день, — отмечает издание.

Ранее сообщалось, что исламисты готовят покушение на жизнь принца Гарри. Причиной нападения могут стать взгляды королевской особы, которая симпатизирует Израилю, и его боевой опыт.

До этого стало известно, что принц Гарри и Маркл имеют разные цели в жизни, из-за чего в их семье возникают разногласия. Гарри «жаждет тишины» и хочет вернуться в Великобританию, а его жена «гоняется за популярностью» и наслаждается жизнью в Лос-Анджелесе.