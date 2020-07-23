В российский онлайн-прокат вышел фильм «Секрет» с Кэти Холмс

https://static.news.ru/photo/db627db4-ccef-11ea-a012-fa163e074e61_660.jpg Фото: Megogo Distribution/youtube.com

Российский стриминговый сервис Megogo 23 июля выпустил фильм «Секрет» американского режиссёра Энди Теннанта. Главную роль в картине исполнила Кэти Холмс.

Картина основана на мировом бестселлере австралийской писательницы Ронды Бёрн, рассказывающем историю неслучайных встреч и чудесных совпадений.

Когда сильный шторм разрушает дом молодой вдовы с тремя детьми, на пороге появляется таинственный незнакомец. Всего за несколько дней загадочный гость объединяет семью и помогает им найти новый смысл в жизни. Он открывает им секрет, который может изменить всё, говорится в описании трейлера, опубликованном онлайн-кинотеатром.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фантастического фильма «Проект "Сила"» режиссёров Генри Джуста и Эриеля Шульмана. Премьера намечена на 14 августа.