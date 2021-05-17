Принц Гарри и Опра Уинфри стали ведущими программы о психическом здоровье

https://static.news.ru/photo/e9022008-b71f-11eb-a905-96000091f725_660.jpg Фото: youtube.com

Apple TV+ представила официальный трейлер программы о психическом здоровье от соавторов и исполнительных продюсеров Опры Уинфри и принца Гарри, герцога Сассекского. Они же стали ведущими документального сериала.

Программа предлагает взглянуть на разнообразные истории тех, кому довелось столкнуться с проблемами психического здоровья и эмоционального благополучия. Своим опытом поделятся Опра и принц Гарри, вспоминая о своих путешествиях и трудностях, а также певица Леди Гага, шеф-повар Рашад Армстед, актриса Глен Клоуз и другие.

Этот своевременно появившийся сериал, основанный на повествовании, озвучивает истории, которые нацелены на поиск истины, понимания и сострадания. Речь идёт о людях, нашем опыте и о том, почему мы чувствуем то же самое, — говорится в описании трейлера, опубликованного на YouTube.

Премьера программы состоится в эту пятницу, 21 мая, на Apple TV+.

Ранее принц Гарри вместе со своей женой Меган Маркл дали Опре Уинфри большое интервью, ставшее скандальным. Двухчасовой разговор о том, насколько тяжело быть членом монаршей династии, буквально взорвал британское общество и нанёс серьёзный удар по престижу Букингемского дворца.