Звезда «Дрянных девчонок» Линдси Лохан вернётся в кино

https://static.news.ru/photo/0e54f16e-bd2e-11eb-863b-96000091f725_660.jpg Линдси Лоохан Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Американская актриса Линдси Лохан вернётся в кино. Звезда фильма «Дрянные девчонки» сыграет главную роль в рождественской романтической комедии от Netflix, сообщает Variety.

Стример сделал надёжный бизнес на рождественских оригинальных фильмах, таких как «Мистер Джангл и рождественское путешествие», «Принц на Рождество», «Рождественские хроники», «На месте принцессы» (по мотивам фильма «Ловушка для родителей» с Лохан в главной роли) и других. Линдси сыграет в новой комедии «недавно обручённую, избалованную наследницу отеля». По сюжету героиня «получает амнезию после аварии на лыжах и оказывается на попечении красивого владельца домика и его не по годам развитой дочери в канун Рождества».

Отметим, что Лохан уже давно не появлялась на экранах. Последние годы она снялась в двух не самых успешных сериалах, а также в фильме «Среди теней». Яркая карьера Лохан прервалась в 2007 году: из-за двух ДТП и трёх визитов в реабилитационный центр она потеряла несколько ролей. Возобновив карьеру, девушка выступила в роли приглашённой звезды в сериале «Дурнушка» в 2008 году и снялась в фильме Роберта Родригеса «Мачете» в 2010-м.

С тех пор примечательных ролей в карьере актрисы не было. Возможно, это связано с психологическими проблемами Лохан. В СМИ широко обсуждались её нарко- и алкозависимости.

Ранее сообщалось, что отрицательный результат показал тест на наркотики, проведённый солисту выигравшей Евровидение итальянской рок-группы Maneskin Дамиано Давиду. Таким образом, Европейский вещательный союз (EBU) закрывает расследование.