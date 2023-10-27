Названа главная причина разногласий Меган Маркл и принца Гарри Daily Mirror: Принц Гарри хочет спокойствия, а Меган Маркл стремится к славе

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл

Сын короля Великобритании Карла III принц Гарри и его супруга, американская актриса Меган Маркл имеют разные цели в жизни, из-за чего в их семье происходят разногласия, пишет Daily Mirror со ссылкой на королевского биографа Эмили Адамс. По утверждению издания, Гарри «жаждет тишины» и хочет вернуться в Великобританию, а его жена «гоняется за популярностью» и наслаждается жизнью в Лос-Анджелесе.

Цели супругов существенно различаются. Гарри любит свою жену и детей, он счастлив, но действительно скучает по Великобритании, а Меган наслаждается своим статусом знаменитости. Гарри хочет сосредоточиться на благотворительной деятельности и семье, в то время как Меган гораздо больше сосредоточена на продвижении своего личного бренда и наслаждается бурной жизнью в Лос-Анджелесе, — сообщает источник.

Информация о разногласиях в семье Сассексов появилась после того, как в британской прессе заговорили о проблемах в отношениях супругов.

Ранее писатель Том Куинна, автор книги «Золотая молодежь: интимная история взросления в королевской семье», заявил, что принц Гарри женился на Маркл, потому что никогда не ощущал себя значимой персоной в родной семье. Мужчина был «второй скрипкой» во дворце, а Меган помогла ему почувствовать себя более весомым.

Писатель предположил, что Гарри привлекло в Маркл то, что она происходит из общества, где успеха и популярности можно добиться трудом и настойчивостью. Гарри понравилась американская мечта — идея о том, что любой человек, независимо от права рождения или класса, может подняться на вершину по заслугам, подчеркнул автор книги.