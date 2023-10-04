Названа причина, по которой принц Гарри женился на Меган Маркл Daily Express: Принц Гарри женился на Маркл из-за притеснений в семье

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Принц Гарри и Меган Маркл

Сын короля Великобритании Карла III принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл, потому что никогда не ощущал себя значимой персоной в родной семье, пишет Daily Express со ссылкой на писателя Тома Куинна, автора книги «Золотая молодежь: интимная история взросления в королевской семье». Мужчина был «второй скрипкой» во дворце, а Меган помогла ему почувствовать себя более весомым, говорится в сообщении.

Принц Гарри «сошелся» с Меган Маркл, потому что он не был «номером один» в своей семье. Герцог Сассекский всегда играл вторую скрипку после старшего брата, принца Уильяма, который занимает первую строчку в очередь на трон. О нравственных мучениях Гарри говорят его мемуары, в которых он называет себя запасным. Маркл предложила принцу Гарри шанс изменить свою судьбу, начав все с начала, заняв более значимую позицию в королевской иерархии, — говорит Куинн.

Писатель предположил, что Гарри привлекло в Маркл то, что она происходит из общества, где успеха и популярности можно добиться трудом и настойчивостью. Гарри понравилась американская мечта — идея о том, что любой человек, независимо от права рождения или класса, может подняться на вершину по заслугам, подчеркнул автор книги.



Ранее Гарри заявил, что отец Карл III никогда не обсуждал его психологическую травму, связанную со смертью матери, принцессы Дианы. Наследник британского престола рассказал об этом в вышедшем на платформе Netflix документальном сериале «Сердце непобежденного». Гарри также сообщил, что семья не оказала ему помощь после возвращения с военной службы в Афганистане в 2008 году, и он обращался к психотерапевту, чтобы справиться с душевной болью.