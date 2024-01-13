Биограф раскрыл, что сделал Карл III сразу после смерти Елизаветы II Биограф Хардман: Карл III узнал о смерти Елизаветы II во время прогулки

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Известие о смерти Елизаветы II застало ее старшего сына принца Уэльского Чарльза за рулем автомобиля, когда он возвращался в замок Балморал с прогулки за грибами, рассказал королевский биограф Роберт Хардман в книге «Карл III: Новой король. Новый двор. Взгляд изнутри», отрывки из которой опубликовала на своем сайте газета The Daily Telegraph. Автор уточнил, что новость сообщили Карлу III по телефону, после чего Его Величество спокойно завел машину и продолжил путь.

Согласно приводимому автором описанию событий 8 сентября 2022 года, в последний день жизни королевы принц Уэльский виделся с ней, но не застал момент ее смерти. Проведя около часа у постели Елизаветы II, наследник престола решил прогуляться и собрать грибов недалеко от замка, так как это занятие помогает ему «привести в порядок мысли».

Ранее королевский эксперт Ричард Фицуильямс заявил, что главной проблемой в жизни короля Великобритании Карла III в 2024 году могут стать напряженные отношения с сыном принцем Гарри. Монарху, по словам аналитика, не будет давать покоя вражда с Сассексами после выхода автобиографической книги Гарри «Запасной» и расследования о жизни королевской семьи «Эндшпиль», написанного журналистом Омидом Скоби.

До этого королевский эксперт Пи Дина заявил, что Маркл должна принести публичные извинения, чтобы ее муж смог помириться с королем Великобритании Карлом III. Принц Гарри и его семья не смогут воссоединиться, если Сассексы не признают собственные ошибки, пояснила она.