Рак может помирить Карла III с принцем Гарри Daily Mail: принц Гарри вылетел в Великобританию после известия о раке отца

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Король Великобритании Карл III и принц Гарри

Сын короля Великобритании Карла III принц Гарри прилетит в Великобританию для встречи с отцом, которому диагностировали онкологическое заболевание, пишет Daily Mail. По данным издания, король лично позвонил герцогу Сассекскому, чтобы сообщить о диагнозе до того, как об этом объявил Букингемский дворец. Встреча может привести к примирению с принцем Гарри после многолетних напряженных отношений, говорится в публикации. Отмечается, что жена принца Гарри, актриса Меган Маркл, не приедет в Великобританию с супругом.

Герцог Сассекский покинет Калифорнию и отправится в Великобританию, чтобы воссоединиться со своим отцом королем Карлом III после объявления о том, что у него рак. Поездка Гарри в Великобританию указывает на серьезность состояния короля. Бывший королевский корреспондент Би-би-си Дженни Бонд выразила надежду, что болезнь короля «приведет к примирению» с принцем Гарри, — отмечает издание.

Ранее сообщалось, что принц Уэльский Уильям возьмет на себя некоторые публичные обязанности короля Великобритании Карла III в связи с тем, что его отцу диагностировали онкологическое заболевание, передает газета The Times. По ее данным, сын монарха вынужден раньше срока вернуться из небольшого отпуска, чтобы приступить к выполнению не только своих обязанностей, но и заменить короля на некоторых публичных мероприятиях.

В январе Карл III успешно перенес операцию после обнаружения у него увеличенной простаты, его состояние оценивалось как «хорошее». Монарха госпитализировали в лондонскую клинику 26 января для лечения связанных с увеличением предстательной железы проблем.