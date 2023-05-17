Что известно о Вырыпаеве и Роднянском, заочно арестованных за фейки о ВС РФ Кинематографисты объявлены в розыск

Фото: Global Look Press/Shutterstock

Продюсер Александр Роднянский (признан иностранным агентом по решению Минюста РФ) и режиссер, сценарист Иван Вырыпаев заочно арестованы по решению Басманного суда Москвы. Им предъявлено обвинение по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности). Оба фигуранта дела объявлены в международный розыск. Что известно о Роднянском и Вырыпаеве, где они сейчас — в материале NEWS.ru.

Кто такой Иван Вырыпаев

Иван Вырыпаев родился в Иркутске, ему 47 лет. Его отец преподавал в Иркутском педагогическом колледже и награждён медалью «Патриот России». Мама работала в торговле.

В 1995 году режиссер окончил Иркутское театральное училище. Работал актером Магаданского театра, затем два сезона — в Театре драмы и комедии на Камчатке. В конце 1990-х переехал в Москву, поступив в театральный институт имени Бориса Щукина на режиссерский факультет.

Работал арт-директором, а затем художественным руководителем театра «Практика» в Москве, сменив в этой должности Эдуарда Боякова. С 2020-м возглавил одно из подразделений интернет-платформы Okko в качестве генерального продюсера спектаклей.

Фото: Alexander Legky/Global Look Press Иван Вырыпаев

Широкую известность в России получили полнометражные фильмы «Эйфория» и «Кислород» по пьесам Вырыпаева. Он является обладателем ряда престижных премий в области культуры в России. В том числе «Золотая маска» (за театральные постановки), «Ника», «Кинотавр» и «Белый слон».

Вырыпаев прославился в Европе как театральный драматург, его пьесы идут в Польше, Германии, Чехии, Болгарии и других западных странах («Сны», «Город, где я», «Валентинов день», «Кислород», «Иллюзии» и другие). В Европе он также стал обладателем ряда авторитетных премий. Например, в 2009-м в Германии был признан лучшим драматургом. К этому времени он переехал жить в Польшу, по его словам, по семейным обстоятельствам — женился на польской актрисе Каролине Грушка.

Что известно о политических взглядах Вырыпаева

В 2017-м Вырыпаев поддержал режиссера Кирилла Серебренникова и осудил присоединение Крыма к России. В своем письме он отметил, что «единственное наше оружие — это формирование общественного мнения, воспитание молодого поколения на других ценностях». А также обратился к деятелям культуры с просьбой «не получать все эти государственные награды» и «не пожимать руку Владимиру Путину».

После начала СВО Вырыпаев обратился с открытым письмом к 40 российским государственным театрам, которые ставят его пьесы. Он информировал руководство театров о том, что будет перечислять свои авторские гонорары за постановки в фонды помощи Украине. После чего ряд российских театров сняли из репертуара его пьесы.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Полина Агуреева и Иван Вырыпаев

Любопытно, что актриса Полина Агуреева, которая была второй женой Вырыпаева и является матерью его сына, активно помогает Донбассу и поддерживает СВО.

При решении ставить любую из пьес Вырыпаев предлагает связаться с одним из его агентов на польском либо английском языке.

Как Роднянский стал одним из главных продюсеров России и Украины

Александру Роднянскому 61 год. Он родился в Киеве в кинематографической семье. Его дед по материнской линии Зиновий Роднянский был сценаристом и главным редактором Украинской киностудии документальных фильмов, отец Ефим Фридман — главным инженером этой студии, мама Лариса Зиновьевна киновед, продюсер, создатель и директор киностудии «Контакт» Союза кинематографистов Украины. Двоюродная тетя Ирина Роднянская — российский литературный критик и литературовед, лауреат Пушкинской и Солженицынской премий. Двоюродный дядя Лазарь Маркович был награжден Ленинской премией в СССР за создание реактивного стратегического бомбардировщика М-4.

Сам Александр Роднянский окончил факультет кинорежиссуры Национального университета театра, кино и телевидения в Киеве.

С 1990 по 1994 год он работал продюсером и режиссёром на одном из телеканалов в Германии. Вернувшись на Украину, на базе ранее государственного канала создал в 1995 году первый независимый телеканал «1+1».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Александр Роднянский

Телеканал первым на пост-советской Украине стал производить политические и юмористические шоу, а также показывать западные фильмы и сериалы. Была запущена телеигра «Первый миллион» (российский аналог — «Кто хочет стать миллионером»), а также шоу «Танцы со звёздами».

В 2002 году Роднянский принял приглашение акционеров канала СТС переехать в Москву и возглавить телеканал. При его руководстве каналом на экраны вышли «Бедная Настя», «Не родись красивой», «Моя прекрасная няня», «Кадетство» и многие другие.

В 2004-м Александр Роднянский купил права на кинофестиваль «Кинотавр» и возглавил его попечительский совет.

В марте 2010 года продюсер был официально назначен председателем экспертного совета Национальной Медиа Группы. Под его руководством произошёл перезапуск телеканалов РЕН-ТВ и Пятый канал.Позже он сосредоточился на создании киноконтента. Продюсировал фильмы и сериалы, такие как «Девятая рота», «Обитаемый остров», «Сталинград», «Белая гвардия», «Бесы», «Тайна перевала Дятлова» и ряд других.

Многие картины Роднянского были отмечены зарубежными премиями. В частности, в 2014 году «Левиафан» в режиссуре Андрея Звягинцева получил приз за «Лучший сценарий» на Каннском фестивале, а также был номинирован на «Оскар» (но уступил фильму Павла Павликовского «Ида»).

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Актёры Алексей Розин, Марьяна Спивак, режиссер Андрей Звягинцев, композитор Евгений Гальперин и продюсер Александр Роднянский (слева направо) перед показом фильма режиссёра Андрея Звягинцева «Нелюбовь»

«Нелюбовь» (режиссер — также Звягинцев) был отмечен призом жюри в Каннах, номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

В 2019-м в Каннах состоялась премьера фильма «Дылда» Александра Роднянского. Это был дебют режиссера Кантемира Балагова. Картина получила приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд».

Александр Роднянский — трёхкратный лауреат премии «Ника», лауреат 15 премий «ТЭФИ», четырёхкратный лауреат «Золотого орла», трёхкратный обладатель премии «GQ Человек года» (в номинации «Продюсер года»). Он был и остается членом Международного совета национальной академии телевизионного искусства (США), председателем жюри Таллинского и Ереванского кинофестивалей, членом европейской и американской киноакадемий.

После начала СВО Роднянский объявил о приостановке всех своих российских проектов. По его словам, он намерен сосредоточиться на развитии своей американской компании. Его сын Александр Роднянский — младший — учёный-экономист, окончил Лондонскую школу экономии и имеет кафедры в Кембриджском университете. В 2019 году СМИ сообщали о его назначении экономическим советником в правительстве Украины. 21 октября 2022 года Минюст России внес Александра Роднянского — старшего в список физических лиц — иноагентов.