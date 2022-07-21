Серебренников заявил об оплате Абрамовичем 129 млн рублей по его делу

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Российский режиссёр Кирилл Серебренников заявил в интервью Юрию Дудю (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента), что ущерб почти в 129 миллионов рублей по делу «Седьмой студии» вместо его фигурантов возместил Роман Абрамович. Он добавил, что у него таких денег «не было и, наверное, не будет». По его словам миллиардер поддерживает современное искусство и является одним из меценатов. Серебренников призвал ранее снять санкции с бизнесмена.

Он ощущает несправедливость данного дела, и ему, видимо, хотелось, чтобы оно как-то быстрее закончилось. Как он предложил, как он договорился и как эти структуры или другие структуры это сделали, какие его структуры это сделали, я не знаю, — рассказал Серебренников.

В 2017 году в отношении «Седьмой студии», которую создал режиссёр было инициировано расследование. Руководство театральной группы заподозрили в нецелевом использовании государственной субсидии, выделенной на реализацию экспериментального проекта «Платформа» на «Винзаводе».

Российский миллиардер Роман Абрамович ранее потребовал от Евросоюза перевод в размере $1 миллиона на счёт его благотворительного фонда. Согласно тексту опубликованного иска, предприниматель, имеющий португальское гражданство, считает, что рестрикции нарушают его основные права, защищаемые Союзом, членом которого является Португалия.