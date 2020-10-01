«Мастерская Петра Фоменко» покажет спектакль «1000 и 1 ночь»

https://static.news.ru/photo/a12558e2-0403-11eb-910a-fa163e074e61_660.jpg Фото: fomenkoru/facebook.com

Московский театр «Мастерская Петра Фоменко» представит спектакль «1000 и 1 ночь» по мотивам средневековых восточных сказок и стихов. Представление пройдёт 6 октября.

Спектакль рассказывает о людях, которых увлекла земная жизнь «усладами и опутала своими узами». Действие представляет собой историю о вечности любви и первозданности восприятия, сообщает Esquire.

Режиссёром и исполнительницей одной из главных ролей выступила Полина Агуреева, известная по работе над постановками «Гиганты горы» и «Мастер и Маргарита». Вместе с ней на сцену выйдут Фёдор Малышев, Анатолий Анциферов, Елизавета Бурмакова и Томас Моцкус.

Как писал NEWS.ru, московский театр «Современник» открывает 1 октября 65-й сезон. Первым спектаклем стало «Собрание сочинений» по пьесе Евгения Гришковца.